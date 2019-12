La mostra ‘Memòries de la construcció de l’avinguda Meritxell’, que recorda el procés de naixement, creixement i consolidació de l’eix (1930-1977), s’instal·larà al febrer de manera permanent a l’edifici de les noves dependències comunals.

L’exposició Memòries de la construcció de l’avinguda Meritxell, que recorda i reconstrueix el procés de naixement, creixement i consolidació de l’avinguda Meritxell entre 1930 i 1977, ha rebut 4.900 visites des de la seva inauguració, el 25 d’octubre. Pràcticament la meitat de les persones que han passat per la mostra ho van fer en el marc de la 41a Fira d’Andorra la Vella, cita que es va aprofitar per estrenar aquest treball de recerca que s’ha fet de manera conjunta entre el Comú d’Andorra la Vella i el Govern d’Andorra. La resta de visitants s’han registrat entre els mesos de novembre i desembre a l’aparcament de la Vinyeta, on Memòries de la construcció de l’avinguda Meritxell s’ha habilitat de manera temporal fins aquest 29 de desembre.

A partir del febrer del 2020, tal com ja es va anunciar en la inauguració, l’exposició tindrà un espai fix a l’edifici administratiu comunal situat a la plaça Lídia Armengol. A més, tot el material que forma part d’aquest procés de recerca també es pot veure en xarxa, a través de la web www.memoriesavingudameritxell.com.

D’altra banda, i en tractar-se d’un projecte viu i obert a recollir nous testimonis i material gràfic de l’època en què es va bastir l’avinguda, s’ha aprofitat per fer enquestes als visitants de la mostra, a la recerca de possibles nous informants. De les prop de 350 entrevistes que s’han fet en aquests mesos, el departament d’Arxiu, Recerca i Patrimoni considera que més d’un centenar són d’interès per a la continuïtat del projecte perquè hi poden aportar un valor afegit, ja sigui per mitjà de fotos, filmacions, objectes o a través de relats en primera persona. En aquest sentit, properament s’engegarà una segona fase de recerca per entrevistar a fons aquests perfils i ampliar el treball amb nous testimonis.

De camp de grandalles a eix estructural

Memòries de la construcció de l’avinguda Meritxell documenta a través de relats i material gràfic la profunda transformació d’aquesta zona de la parròquia, que en pocs anys va passar de ser un camp de grandalles a convertir-se en un gran eix comercial i estructural del país. Entre altres moments, es recorda la construcció de la carretera i l’arribada de FHASA, i com amb la participació conjunta dels particulars i les administracions es van edificar tant habitatges, hotels i equipaments comercials, com voravies, clavegueram i edificis de serveis. Tot plegat va fer que, seguint les tendències de cada moment, l’eix s’anés convertint en pocs anys en un emblema d’Andorra la Vella i del país.

L’avinguda Meritxell ha esdevingut, doncs, el màxim exponent de la transformació d’Andorra durant el segle XX i així s’ha volgut plasmar en aquest treball de recerca, dut a terme des del departament d’Arxiu, Recerca i Patrimoni del Comú juntament amb Patrimoni Cultural del Govern (Arxiu Nacional, Biblioteca Nacional, Àrea de Béns Mobles i Àrea de Béns immobles). El projecte, que es va començar a elaborar l’any 2015, se sustenta amb una setantena d’entrevistes a persones que d’alguna manera han tingut relació amb el canvi de l’avinguda (entre els entrevistats hi ha persones d’entre 65 i 100 anys), des de propietaris de terrenys que hi van construir els edificis que hi ha avui, fins a empresaris que van obrir-hi establiments comercials i hotelers o veïns que recorden com era el dia a dia a l’eix. Han aportat el seu testimoni tant des del record, com a través de filmacions o fotografies que ajuden a evocar aquesta etapa.