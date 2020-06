Prop de 2.000 vehicles provinents de França han creuat la frontera del Pas aquest matí

Satisfacció entre els botiguers del Pas de la Casa en el primer dia d’obertura de la frontera amb França. Prop de 2.000 vehicles havien entrat al país fins les 11.00 del matí d’aquest dilluns, segons la cònsol major d’Encamp, Laura Mas.

L’arribada s’ha produït de manera esglaonada i sense incidents, ja que molts francesos han preferit matinar. “Hem evitat repetir les imatges que s’havien produït al pas del Pertús i que tant temíem. El cert és que la majoria de persones que han creuat la frontera ja venien amb la mascareta posada i els reforços policials i del comú que hem repartit per tot el nucli urbà, han ajudat a donar una imatge de calma i seguretat”, ha admès Mas.

Per la seva banda, la ministra de Turisme, Verònica Canals, que tampoc ha volgut perdre’s l’oportunitat de visitar el Pas en aquest dia tan especial, ha compartit amb Mas la sensació de “tranquil·litat i benestar que proporciona el nostre país” després d’haver superat amb èxit l’emergència sanitària; ha recordat que aquest èxit serà un dels punts forts de la nova campanya de turisme que comença a partir de dimecres i que pretén atraure visitants espanyols i francesos. Fins ara, segons Canals, no hi ha hagut encara reserves en hotels del país, però “s’espera que a partir de la segona quinzena de juny comencin a arribar els turistes i la temporada d’estiu s’allargui fins al setembre.

La majoria de botigues del nucli urbà han obert i es mostraven contentes amb el bon ambient que es respirava des de primera hora del matí. Alguns carrers s’han tallat al trànsit per facilitar els passejos dels visitants. S’han pogut veure joves en cotxes i molts moters, però també famílies que han aprofitat l’ocasió per entrar a les perfumeries i sortir amb alguna bossa.