Prop de 2.000 documents prestats a través del servei electrònic de l’eBiblio Andorra durant el 2022

Amb motiu de la celebració del Dia de les Biblioteques, aquest 24 d’octubre, l’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques informa de les dades sobre el funcionament de l’eBiblio Andorra, el servei de préstec de llibres electrònics.

Les dades estadístiques d’aquest servei mostren que hi ha actualment 700 usuaris inscrits, dels quals 201 són actius. Des del gener d’aquest any s’han fet 1.997 préstecs de documents (70 % llibres / 24,5 % revistes). Actualment hi ha uns 2.570 documents en préstecs (llibres en català, castellà, francès, anglès, portuguès, àrab o ucraïnès i 67 audiollibres) i 31 subscripcions a revistes en català i castellà.

Els títols més prestats aquest darrer any han estat:

– ‘El cas Alaska Sanders’, de Joel Dicker

– ‘Morts, qui us ha mort?’, d’Iñaki Rubio

– ‘Benvolguda’, d’Empar Moliner

– ‘La bestia’, de Carmen Mola

– ‘Violeta’, d’Isabel Allende

eBiblio Andorra és un servei de la Xarxa de Biblioteques d’Andorra que fa possible el préstec gratuït de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques d’Andorra. Es pot accedir a aquests continguts a través de diferents dispositius: ordinadors personals, lectors de llibres electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents.

El servei es promou des del Ministeri de Cultura i Esports amb la col·laboració dels comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. Està disponible a l’adreça http://www.ebiblioandorra.ad. A més, i també per a celebrar el Dia de les Biblioteques, es regalaran llibres o punts de llibre a totes les persones que les visitin.

Estadístiques dels darrers anys