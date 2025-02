Projectes transfronterers en l’àmbit logístic i industrial centren la trobada de la CEA i la CCIS amb els seus homòlegs de l’Arieja

Reunió a Foix amb responsables de la CCIS, la CEA i els seus homòlegs de l’Arieja (CEA)

El projecte d’una zona d’activitats econòmiques especials, sectors logístic i industrial, ha centrat la reunió que han mantingut dimarts a Foix representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) i de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) amb les entitats homòlogues del costat francès: la Cambra de Comerç i Indústria de l’Arieja i el Medef (Mouvement des entreprises de France, la principal patronal gal·la) de la regió d’Occitània.

Els presidents de la CEA, Gerard Cadena, i de la CCIS, Josep Maria Mas, s’han desplaçat aquest dimarts al matí a la seu de la Cambra de Comerç i Indústria de l’Arieja, convidats per Josiane Gouze-Faure, que és -a la vegada- presidenta de la CCI i del Medef de l’Arieja. La reunió ha comptat amb la participació de la sotsprefecta del Departament, Émilie Barromes, i amb l’alcalde de Mérens-les-Vals, Jean Pierre Sicre. I és que una de les ubicacions que en aquests moments té més força per a acollir la zona franca logística i industrial és un terreny d’una vintena d’hectàrees situat a la carretera que uneix Mérens amb l’Hospitalet-près l’Andorre.

La disponibilitat de terreny industrial, la presència del ferrocarril i un projecte per a la producció i emmagatzematge d’hidrogen verd serien els pols d’atracció d’una possible zona d’activitats logístiques i industrials que donés servei a empreses de la regió d’Occitània i també a iniciatives d’empreses andorranes. El projecte s’emmarca en la idea de l’Àrea Econòmica Especial Andorra Pirineus, a la qual tant la CEA com la CCIS donen suport des de fa anys. La reunió que representants de la CEA van mantenir amb representants del Medef a París l’estiu passat va servir per a rellançar aquest projecte que ara va agafant forma i es va materialitzant en iniciatives i propostes concretes.

Completaven la delegació francesa a la reunió el director del Medef Occitanie, Jérôme Authier, el director general de la CCI de l’Arieja, Nicolas Couvreur, el responsable de Serveis de l’entitat, Stéphane Sanchez, i el director general de la Compagnie des Pyrénées, Sébastien Crussol. Per la part andorrana també han assistit el responsable de Relacions Internacionals de la CEA, David Fraissinet, i el director de la patronal, Iago Andreu-Sotelo.