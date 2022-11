Projecte d’impuls dels recursos econòmics del Pallars Jussà amb ajut del Govern d’Espanya

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha ideat un projecte d’”Impuls d’un Ecosistema Emprenedor” a la comarca l’objectiu del qual és “influir i promocionar el desenvolupament dels interessos econòmics de la comarca i fomentar l’emprenedoria amb la recerca d’inversions, programes i projectes”.

Es tracta d’un dels 250 projectes que podran beneficiar-se dels ajuts econòmics per a la transformació territorial i lluita contra el despoblament d’acord a la proposta de resolució provisional de la convocatòria que el Ministeri espanyol per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) va llançar al passada primavera.

El subdelegat del Govern d’Espanya a Lleida, José Crespín, ha estat a la comarca pirinenca del Pallars Jussà on ha mantingut una reunió de treball amb el president de l’ens comarcal, Josep Maria Mullol, per a conèixer els detalls d’aquest projecte amb un pressupost de 99.315 euros i un ajut per part del Ministeri de 85.260 euros.

La convocatòria d’aquest paquet d’ajuts del MITECO, pioner a l’Administració de l’Estat espanyol i amb vocació de permanència, contempla subvencions en tres modalitats diferents: iniciatives impulsades per entitats locals o entitats supramunicipals, iniciatives impulsades per entitats sense ànim de lucre i iniciatives empresarials o d’emprenedoria.

Tal com ha explicat el subdelegat, José Crespín, els ajuts tenen com a finalitat “finançar projectes innovadors adreçats a la transformació territorial que, des d’una dimensió econòmica, social, mediambiental i de gènere, permetin impulsar la reactivació de zones amb risc de despoblació i contribueixin a reactivar aquestes zones”.

José Crespín ha assenyalat també que donat l’interès que va despertar la convocatòria, sobre tot en l’àmbit de les entitats locals, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va ampliar aquest passat mes de juliol en 13,1 M€ la dotació inicial del paquet d’ajuts previst en 16,2 M€. La dotació pressupostària actual és, doncs, de 29,3 milions d’euros. El Ministeri, a més a més, farà pública properament una nova convocatòria dotada amb 33 M€ amb l’objectiu de seguir oferint recursos als territoris en la lluita contra el despoblament.

En aquest sentit, el subdelegat ha volgut remarcar que aquest paquet d’ajuts del MITECO és “un altre exemple del Govern d’Espanya posat en marxa en el seu compromís de generació d’oportunitats en el medi rural que entre 2021 i aquest 2022 haurà invertit 8.000 milions d’euros en diferents mesures i programes adreçats als petits municipis del país”.

En el seu desplaçament al Pallars Jussà, José Crespín també s’ha reunit amb el delegat territorial del govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells, i amb l’alcalde de Salàs de Pallars, Enric Cambon, amb qui ha compartit temes d’interès d’àmbit comarcal i municipal.