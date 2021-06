Prohibició dels plàstics d’un sol ús, una de les claus del Projecte de Llei d’economia circular

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb la directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, ha comparegut aquest dijous al migdia per explicar els principals punts del Projecte de Llei d’economia circular que ahir va aprovar el Govern. El text, pioner arreu d’Europa, recerca el canvi d’hàbits del consumidor així com també del productor i distribuïdor de productes per deixar enrere l’actual sistema lineal de consum i transformar en un sistema d’economia circular. La ministra ha destacat que el Projecte de Llei impulsa “mesures concretes per assolir un consum sostenible, la reducció dels residus i impulsar la lluita contra el malbaratament alimentari”.

Calvó ha destacat que el text ha estat consensuat amb tots els actors implicats i també ha comptat amb la participació directa de la ciutadania amb enquestes que s’han traslladat al Projecte de Llei final. “Comptar amb la implicació de la gent és clau per al bon funcionament de les mesures previstes”, ha explicat. Així, el text permet donar compliment a les disposicions incloses al pla d’acció del Govern, Horitzó23, a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i l’acord del Consell General de reconeixement de la crisi climàtica.

La titular de Medi Ambient ha destacat que el text preveu “objectius ambiciosos”. Es marca la reducció del 10% dels residus urbans, l’increment dels percentatges de reciclatge fins a un mínim del 65% i la reducció del consum d’aigua fins a 150 litres per dia tenint en compte la població equivalent de cara al 2035. Com a horitzó 2030 s’estableix la reducció fins al 50% del malbaratament alimentari actual.

Prohibició de plàstic d’un sol ús

Tots aquests objectius es concreten amb elements destacables al projecte de Llei. En matèria de consum sostenible, Ferrer ha destacat que un dels elements fonamentals és la prohibició de la importació i venda dels productes de plàstics d’un sol ús que tingui alternativa al mercat.

Així, i sis mesos després de l’aprovació del text legal per part del Consell General, quedarà prohibida la venda de: Bastonets de cotó; coberts (forquilles, ganivets, culleres i escuradents), plats; palletes; agitadors de begudes; pals destinats a subjectar o anar units a globus; recipients per aliments fets de poliestirè i recipients i vasos per begudes fets de poliestirè expandit (inclosos taps i tapes). Ferrer ha explicat que aquesta llista de productes és ampliable en funció de les necessitats i de l’evolució del mercat. A més, també es contempla l’eliminació de les ampolles de plàstic de menys de tres litres que els taps no vagin units als recipients, a partir del juliol del 2024.

Per als productes de plàstic d’un sol ús que no tinguin cap tipus d’alternativa al mercat es programa una reducció progressiva a través de la definició de l’Estratègia d’Economia Circular.

Lluita contra el malbaratament alimentari

Encara en el marc del consum sostenible, el Projecte de Llei fa un especial èmfasi en favor de la lluita contra el malbaratament alimentari per assolir els objectius marcats. Així, s’estableix una jerarquia dels aliments i es responsabilitza als productors, manipuladors i distribuïdors d’aliments. De manera concreta, tal com ha ressaltat Ferrer, es posen obligacions per als productors singulars. Per una banda, s’obliga a disposar d’espais senyalitzats per la venda productes amb data de consum preferent propera.

Per altra, també s’estableix que els distribuïdors d’aliments a l’engròs i els productors singulars de residus han de col·laborar amb altres empreses, associacions, entitats i institucions, de manera que els productes amb data de consum preferent propera que es retirin de la venda no es gestionin com a residu.

En aquesta mateixa línia, es promouen accions per prevenir el malbaratament alimentari i informar el consumidor sobre hàbits de consum més responsables i també es promociona la venda a granel dels productes, evitant la utilització d’envasos d’un sol ús.

Millor gestió de residus

Finalment, la tercera pota fonamental del Projecte de Llei és la millor gestió dels residus per, en primer lloc, evitar la generació de residus i, en segon terme, millorar la gestió d’aquests residus per incrementar els percentatges de reciclatge. En aquesta línia s’impulsen diverses mesures concretes com la possibilitat d’implementar un sistema de devolució i retorn dels envasos, la prohibició de la destrucció de productes aptes pel consum i la fi de la consideració de residu.

Rol exemplar de l’administració i informació al consumidor

Amb la idea que les mesures implementades siguin integrades per la ciutadania i s’impulsi el canvi d’hàbits, el Projecte de Llei també preveu informar al consumidor. Així, el Govern crea un distintiu d’economia circular per a identificar i reconèixer els establiments, empreses i entitats que desenvolupin accions notables en el marc de l’economia circular. Precisament, i lligat a aquesta promoció, ja s’ha previst una partida d’ajuts de 150.000 euros per a la promoció de l’economia circular per als anys 2022 i 2023. A més, també es prohibeix la publicitat no desitjada.

Finalment, també es destaca que l’Administració pública ha de generar un rol exemplar per a la implantació de totes aquestes mesures que caldrà tenir en compte en les contractacions.