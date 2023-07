Progressistes-SDP no reconeix deure la suma que li reclama DA

Fragment d’una de les cartes enviades per Progressistes a DA, signada per Jaume Bartumeu, no reconeixent el deute (Progressistes-SDP)

Assabentats del contingut de la nota de premsa que va fer pública dilluns passat Demòcrates, la formació Progressistes – SDP ha tramès un comunicat en el qual “manifestem la nostra total discrepància amb el que allí es pretén subreptíciament acreditar”. Des de progressistes afegeixen que “la nota de premsa de dilluns falta a la veritat amagant la nostra posició, reiteradament manifestada a DA, de no reconèixer la suma que reclama”.

Aquest és el comunicat íntegre tramès per Progressistes – SDP sobre el deute que li reclama Demòcrates

“Per a restablir la veritat adjuntem a aquest comunicat la correspondència que permet situar en el seu context la discrepància i, alhora, constatar que no és cert que la transferència de 957,94 euros a DA, del passat mes de maig, pugui ser cap demostració “… que el deute és real” com afirmava agosaradament la nota de premsa de dilluns.

Així doncs, adjunt acompanyem:

1) Correu electrònic de 28 de novembre del 2019 adreçat pel president de Progressistes-SDP al secretari general de Demòcrates per Andorra.

(Al correu queda prou clar quin és el compromís de despesa màxim acceptat per Progressistes-SDP: 625,00€ per candidata, és a dir un total màxim de 1.250,00€.)

2) Carta de data 6 de setembre del 2022 tramesa pel secretari general de Demòcrates per Andorra al president d’SDP, rebuda el dia 12 de setembre del 2022.

3) Carta de data 23 de setembre del 2022 del president d’SDP al secretari general de DA en resposta a la seva carta del 6 de setembre.

(Aquella resposta permet comprovar l’argumentació que fonamenta la negativa de Progressistes-SDP a reconèixer el quantum fixat unilateralment per DA sense atendre –ni respondre– el nostre correu electrònic del 28 de novembre del 2019.)

4) Carta de data 16 de maig del 2023 tramesa pel Sr. Jaume Serra Serra al Sr. Jaume Bartumeu Cassany, rebuda el 17 de maig del 2023.

5) Carta del 14 de juny del 2023 adreçada pel president de Progressistes-SDP al secretari general de Demòcrates per Andorra en resposta a la seva carta de 16 de maig del 2023.

En les tres comunicacions que Progressistes – SDP ha adreçat a Demòcrates per Andorra –28 de novembre del 2019, 23 de setembre del 2022 i 14 de juny del 2023– ha quedat clarament exposat que com sigui que ni el nostre partit polític –ni tampoc les nostres candidates a Ordino i Andorra la Vella– no vam participar en l’elaboració del pressupost de campanya de les eleccions comunals 2019, ni vam participar tampoc en l’ordenació de les despeses, SDP considera que no estàvem, ni estem, en situació d’assumir el percentatge que ens havia estat atribuït d’aquelles despeses.

Per aquesta fonamentada raó no es pot donar per vàlida la reclamació unilateral de DA i no la reconeixem ni acceptem.

La transferència que es va fer el 24 d’abril del 2023 al compte bancari de DA per la suma de 957,94€ no és cap abonament a compte d’un hipotètic “deute pendent”. És l’abonament íntegre de la subvenció electoral en concepte d’eleccions comunals 2019 que Progressistes-SDP va rebre en el seu dia.

Un abonament que es va fer en seguiment del que havien acordat, en una reunió conjunta mantinguda el 30 de setembre del 2022, el Cònsol d’Ordino, l’aleshores Cònsol d’Andorra la Vella, el secretari general de DA i el president d’SDP.

En conclusió, reiterem el que ja li ha estat comunicat al secretari general de DA en les cartes del 23 de setembre del 2022 i 14 de juny del 2023: la nostra formació política no va signar amb DA cap contracte d’adhesió ni, menys encara, de submissió.

No es pot donar per bona i vàlida aquesta manera de fer unilateral que és un abús de posició dominant”.





Efectivament, Progressistes – SDP ha lliurat als mitjans de comunicació la relació de documents que especifiquen en el seu comunicat enviat aquest dimecres, 12 de juliol i, segons els quals, la formació, en opinió seva, interpreta que no té cap deute pendent amb Demòcrates per Andorra.