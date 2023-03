Progressistes SDP demana més “ètica i estètica” a la coalició del Govern en funcions” en un contundent comunicat

La plana major d’autoritats no es va voler perdre la inauguració del casino (UNNIC)

“La llarga precampanya electoral que està duent a terme des del govern en funcions la coalició DA-Liberals-Acció i Ciutadans Compromesos s’ha anat convertint en una acció política gairebé impúdica, mancada d’ètica i d’estètica”. Així de contundent comença el comunicat tramès per Progressistes SDP.

La formació presidida per Jaume Bartumeu indica que “a les portes de l’inici de la campanya oficial estem assistint a escenes que no corresponen a un capteniment adequat en democràcia”. Aquest és el contingut íntegre del text elaborat per Progressistes SDP:





1- La moral de situació:

“La secretària general, en funcions, del govern del candidat Xavier Espot ha acudit repetidament, les darreres setmanes, a la Junta Electoral perquè es pronunciés sobre allò que ella mateixa hauria de saber atès el seu alt càrrec institucional.

En resposta a les peticions de la secretària general en funcions, la Junta Electoral ha fet una interpretació restrictiva del dret de les forces polítiques –en aquest cas Concòrdia– a presentar públicament les seves candidatures abans de l’inici de la campanya electoral “oficial” el dia 19 de març.

Aquesta interpretació restrictiva topa frontalment amb el que han estat fent totes aquestes setmanes Xavier Espot i els seus aliats electorals.

El candidat de DA, i cap de Govern en funcions, va presentar públicament les seves candidatures molt abans de l’inici de la campanya oficial i ahir dimecres ho va tornar a fer a Encamp. Mentrestant no s’està pas d’emprar descaradament el despatx oficial i els mitjans públics del Govern per a fer campanya. Tant és així que ha estat enviant correus als presidents de clubs i federacions esportives fent propaganda de la seva actuació benefactora des del Govern. Ahir, encara, el govern en funcions anunciava que avalarà el 20% dels préstecs hipotecaris.

En conseqüència és una mostra d’enorme moral de situació que els mateixos que fan campanya indissimulada des del govern en funcions vulguin donar lliçons d’ètica i d’estètica als que discrepen de la seva política”.





2- El país no és un casino:

“La imatge, que ha estat abastament reproduïda als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, dels candidats de DA i Liberals a les taules del nou casino val més que mil paraules.

Hem vist el cap de Govern en funcions i candidat de DA, Xavier Espot, la candidata de DA a Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el candidat de DA a Encamp, Jordi Torres Falcó, embadalits davant una taula de joc del nou casino. En una imatge digna d’una pel·lícula, aquests candidats apareixen escortats pel nou Cònsol d’Andorra la Vella, David Astrie, i pel candidat de Liberals, Josep Maria Cabanes i, també, pel ministre de Finances en funcions. Quin contrast amb el que deia el candidat Espot ahir a Encamp, quan afirmava que governar “és molt seriós”.

Una imatge com aquesta ha aconseguit bandejar per irrellevant la matèria sobre la qual se suposa que es governa i, també, la ciutadania.

Les seves rialles i el seu posat de personatges públics plens d’autosatisfacció topen frontalment amb la dramàtica situació que pateixen moltes famílies al llindar de la pobresa, i amb les dificultats de molts joves andorrans per a accedir a un habitatge digne. Estem davant d’una política demòcrata i liberal que fa mala pinta. Una política sense límits. En aquesta setmana que s’ha celebrat el 30è aniversari de la Constitució es comprova que DA i Liberals estan ben contents i satisfets de l’existència de dues Andorres, que van a dues velocitats diferents.

A la vista de l’Andorra que ens proposen Xavier Espot, Conxita Marsol, Jordi Torres i Josep Maria Cabanes, la que hem vist en la seva fotografia del casino, que ningú s’estranyi que diguem que el país necessita un canvi en benefici de la majoria.

Andorra ha de tornar a ser un país d’oportunitats, on ningú no es quedi enrere i, sobretot, on hi hagi un govern seriós i responsable, que es mereixi realment la confiança, i que no es jugui el futur del país a la ruleta”.