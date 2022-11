Programa del Govern per a adquirir o arrendar edificis sense ús per tal d’oferir-los a un preu assequible

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha presentat aquest dilluns el nou programa del Govern per a adquirir o arrendar habitatges sense ús a propietaris particulars amb la finalitat de destinar-los al mercat de lloguer. L’objectiu d’aquesta nova línia d’actuació en la política d’habitatge és crear un parc immobiliari públic de preus assequibles mitjançant la compra o el lloguer d’edificis per part del Govern. Així, es pretén donar resposta a les necessitats de la població i alhora promoure la incorporació i rehabilitació d’edificis, actualment sense ús, al mercat de lloguer.

D’aquesta manera, tal com ha explicat Filloy la crida a participar en aquest programa és principalment per a propietaris d’edificis sencers d’ús d’habitatge plurifamiliar, d’ús hoteler o, inclús de projectes d’obra nova. Subsidiàriament també s’hi inclouen habitatges disseminats. Els edificis han d’estar lliures de càrregues i gravàmens, així com buits, és a dir, sense persones arrendaries o ocupants. No són admeses les cases unifamiliars, bordes o similars. Tampoc els edificis construïts en zones de risc vermell.

En concret, el Govern reserva un total d’11 milions d’euros (1 milió d’euros pel 2022 i la resta en plurianuals fins al 2024) per a la compra d’habitatges buits amb la finalitat de destinar-los al mercat de lloguer a preus assequibles. També es reserven un total de 8 milions d’euros (400.000 euros pel 2022 i la resta en plurianuals fins al 2027) per al lloguer potencial de pisos per a destinar-los al mercat de lloguer a preu assequible. Per tant, la dotació total del programa és de 19 milions d’euros.

Víctor Filloy ha assenyalat que els propietaris interessats a participar en aquest programa han de seguir un procés senzill, àgil i transparent. Així doncs, per a facilitar la presentació de candidatures s’ha simplificat el procediment, de forma que per a formalitzar la candidatura només és necessària la presentació del formulari que consta en el plec de bases del programa, disponible a www.tramits.ad, abans del 15 de desembre del 2022.

Una vegada s’hagi presentat la candidatura, especificant si es vol vendre o llogar l’edifici al Govern, un equip tècnic del Ministeri de Territori i Habitatge durà a terme una inspecció que servirà per a comprovar l’estat dels immobles i resoldre la primera fase del programa. És a dir, acceptar o declinar els edificis.

Seguidament, un despatx d’arquitectura independent taxarà els edificis acceptats perquè els propietaris puguin conèixer el seu valor actual. Així, s’inicia la següent fase del programa, en la qual els propietaris, sabent el valor dels seus immobles, han de presentar una oferta de venda o lloguer al Govern.

Finalment, el Govern, amb totes les ofertes, i d’acord amb el criteri de qualitat-preu, seleccionarà els edificis que comprarà o arrendarà i que, per tant, passaran a formar part del nou parc públic d’habitatge. D’aquesta forma, el Govern, una vegada s’hagi formalitzat l’escriptura pública o contracte d’arrendament, oferirà a la ciutadania els habitatges a preu assequible.

Pel que fa als actors que participen en aquest projecte, el ministre ha posat en relleu que el Govern és l’encarregat d’adquirir els habitatges en règim de compra o de lloguer; mentre que l’Institut Nacional de l’Habitatge gestionarà els edificis. Per la seva part, el Fons d’Habitatge cobrirà la inversió en aquells edificis que requereixin una rehabilitació.