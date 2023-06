Professors islandesos s’interessen per l’educació a Andorra

Els professors islandesos a la Casa de la Muntanya, a Ordino (Comú d’Ordino)

La Casa de la Muntanya ha rebut avui un grup de trenta-set professors islandesos, per primera vegada a Andorra, de Setbergsskóli, en el municipi de Hafnarfjörður, que fan una estada formativa a Andorra per a conèixer els sistemes educatius del Principat i visitar diferents centres. Han vingut després de visitar l’Escola Francesa d’Ordino i conèixer les metodologies que se segueixen, especialment quan al medi natural i l’entorn.

El grup docent que treballa amb infants d’entre sis i setze anys, ha tingut interès en conèixer la Casa de la Muntanya i l’educació ambiental que s’incentiva al Comú com a Reserva de la Biosfera. El departament de Medi Ambient del Comú d’Ordino s’ha encarregat de fer la visita guiada a la Casa de la Muntanya, per a mostrar l’aplicació de les noves tecnologies en l’educació ambiental. S’ha valorat de forma molt positiva i els professors han posat un especial interès en la maqueta interactiva d’Andorra en relleu, com a eina per a treballar pedagògicament conceptes de relleu, hidrografia, dinàmiques humanes, geografia, etc.