França viu el vuitè dia de vaga continuada per la reforma de les pensions. A Andorra professors de l’ensenyament francès se sumen amb una tercera vaga des de la setmana passada. No és la més acusada però els professors no volen defallir perquè es mantinguin els seus drets.

Els professors d’Andorra en vaga. Aquesta és la consigna que es podia llegir en la pancarta que aquest dimarts al matí es mostrava davant les oficines de la delegació de l’ensenyament francès.

Són una part del personal que avui no ha anat a treballar en protesta a la reforma anunciada pel govern francès que retalla els drets de les pensions.

Molts són del Lycée Comte de Foix on aquest dimarts 46 dels 80 professors, el 57%, han secundat la tercera parada des del 5 de desembre, tot i que amb menys seguiment que les anteriors.

El que reivindiquen, diu el proviseur del centre Daniel Raynal, és que tinguin en compte les peculiaritats de la carrera professional.

Aquesta és una parada per una reforma que apuja l’edat de jubilació i vol simplificar el sistema actual passant dels 42 règims especials a un de sol que funcioni per punts.

Dimecres hi ha anunciades les primeres rondes de negociació a París. Aquí divendres comencen les vacances de Nadal que s’allargaran fins Reis.

La tornada estarà marcada novament per una llei que s’ha de votar a final de gener. L’esperança és de que hi hagi entesa, sobretot per la bona marxa dels estudis dels alumnes.

Aquesta és la tercera aturada des del desembre que ha afectat de manera desigual. A maternal (un 45%), a Andorra la Vella hi ha hagut serveis mínims mentre que a Escaldes-Engordany han treballat la totalitat de docents, 12.

Pel que fa a la primària hi ha centres com Santa Coloma on la vaga és total, tot i que la direcció sigui present al centre, o a Encamp on només hi ha serveis mínims. Per contra, Sant Julià de Lòria i Ordino funcionen a ple rendiment.