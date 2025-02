Professionals sanitaris de Lleida i el Pirineu es formen per a millorar l’atenció a les persones trans i no binàries

Una consulta al servei Trànsit (Govern.cat)

El Departament de Salut de la Generalitat ha engegat una formació adreçada a tots els professionals sanitaris de Catalunya a fi de sensibilitzar-los i conscienciar-los per a reduir la discriminació per identitat de gènere dins el sistema sanitari. A les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran les sessions formatives han estat seguides per més d’un centenar de persones que en la seva tasca diària tenen o poden tenir contacte amb persones trans i no binàries sobre identitat de gènere, orientació sexual i processos trans.

La formació, impartida per l’Observatori Contra la LGTBIfòbia, dona a conèixer les realitats trans als professionals per tal de promoure el benestar, la confiança i la vinculació d’aquestes persones amb el sistema sanitari. Durant les sessions s’han introduït els conceptes de diversitat afectiva, sexual i de gènere, així com el d’LGTBIfòbia. També s’han analitzat les incidències registrades per aquest últim motiu en els últims 3 anys en l’àmbit de la salut, com ara diagnòstics patologitzants, casos d’estigma del VIH o de misgendering (referir-se a una persona sota un gènere amb el qual no s’identifica) o situacions de tracte inadequat en la diversitat familiar.

Finalment, s’han presentat pautes per a l’atenció d’aquestes persones per mitjà de casos pràctics i s’han explicat els recursos disponibles al sistema sanitari per a abordar la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Un d’aquests recursos és la Consulta Trànsit de Lleida, una de les 8 d’aquest tipus que hi ha a tot Catalunya, i que des de 2019 dona servei a les dues regions sanitàries. Aquesta consulta, que gestiona l’Institut Català de la Salut, està adreçada a persones transgènere i el seu entorn, i ofereix atenció integral i personalitzada pel que fa a informació sobre tràmits, tractament hormonal, seguiment analític i suport emocional, entre d’altres, i ho fa amb un enfocament biopsicosocial i en el respecte a la diversitat de les identitats trans. La consulta està ubicada a l’Espai Salut de Lleida (avinguda Garrigues, 21) i l’any passat va atendre 294 persones, 104 de les quals menors d’edat.

Luc Cerveron, una de les persones responsables de la formació i agent de salut a la consulta Trànsit de Barcelona, explica que “precisament moltes de les consultes ens arriben perquè al seu CAP els han informat sobre el servei que oferim. Per això és molt important donar a conèixer la nostra consulta als professionals de sistema sanitari i que ens puguin adreçar a les persones que no només volen iniciar pautes hormonals, sinó que també estan explorant el seu gènere, així com a les seves famílies”.

Aquesta formació s’emmarca en el Pla de salut 2021-2025 tant de Catalunya com de les dues regions sanitàries, que recullen accions destinades a millorar l’atenció a la salut sexual i reproductiva de les persones trans, reforçant el paper de l’atenció primària i comunitària i l’ASSIR, a través dels seus i les seves professionals referents, en coordinació amb els serveis de Trànsit.