Productes light: el que necessites saber sobre ells

Dues marques que fabriquen begudes light (iStock)

Va ser en la dècada dels 90 quan es va produir l’auge dels productes light, en prendre consciència del perjudicial que eren els greixos trans per a la salut, i multitud de marques van llançar versions més saludables dels seus productes.

Es venien com més saludables i baixos en greixos, i es posava l’accent principalment en el fet que no engreixaven. En 2006 va entrar en vigor un reglament europeu en el qual es van establir una sèrie de criteris que les marques havien de complir per a incloure afirmacions nutricionals en els seus productes. Així, els aliments poden ser considerats light sempre que s’hagi reduït la seva aportació calòrica un 30% respecte als originals.

Ara bé, això no significa necessàriament que siguin saludables o tinguin poques calories. Existeix una gran confusió sobre aquest tema. En 2012 es va aprovar un altre reglament per a posar ordre als missatges que les marques enviaven als consumidors, com a “ajuda al teu sistema immunitari” o “redueix el colesterol” per a promocionar determinats aliments.

Per a l’elaboració dels productes light, una de les principals substàncies que se substitueixen és el sucre, generalment per fructosa, encara que també poden ser altres edulcorants artificials. És important utilitzar aquests edulcorants artificials amb moderació, ja que si s’ingereixen en grans quantitats, poden provocar diferents trastorns de l’aparell digestiu.

Són aliments molt útils tant per als qui volen perdre pes com per als qui volen mantenir els greixos sota control pel bé de la seva salut. Quan es considera que un producte és baix en greixos? Si no més del 30% de les calories provenen d’aquestes.

En eliminar els greixos, també es redueix l’aportació calòrica, però el principal problema és que molts d’aquests productes no mantenen les propietats organolèptiques dels originals. És fonamental que l’etiquetatge indiqui amb claredat el contingut de greixos, així com les calories.

Però, són més saludables?

El fet que els productes siguin light no significa que siguin més saludables que els originals. Moltes vegades la reducció en els greixos se substitueix amb altres substàncies que no li fan cap bé a la salut. Per tant, cal consumir-los de manera puntual.





Per centromujer.republica.com