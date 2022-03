Productes facials per a adolescents: aliats per a la cura de les pells més joves

Per petició popular i perquè ens ha semblat molt interessant fer aquesta entrada, aquí us presentem un post sobre productes facials per a adolescents. I és que el millor moment per a aprendre a cuidar-nos és ara i mentre més eines i coneixement tinguem millor. A vegades, pensem que és massa aviat per a començar a utilitzar cosmètics, però no ens confonguem, existeixen articles de cura per al cutis dissenyats per a les pells més joves. Abans de començar amb laments, posem en marxa la nostra rutina facial per a evitar l’aparició de grans i punts negres.

Què necessita una pell adolescent?

Tipus de pell

L’adolescència és una etapa de creixement emocional i físic, i aquesta transformació també es reflecteix en la pell. El més important és identificar, en primer lloc, el tipus de pell, perquè l’elecció dels productes facials per a adolescents sigui el més encertat possible. Per exemple, la pell mixta es caracteritza per combinar zones més grasses que unes altres. La zona T (corresponent al front, les celles, el nas i la barbeta) acostuma a ser una superfície habitual de punts negres i grans, reflectint els canvis hormonals característics de la pubertat. Com assenyala Nivea, la pell del voltant d’aquesta zona es mostra suau i amb petits porus, de manera que anirà genial una crema de dia amb molta hidratació i amb protecció solar (pensa que la radiació sempre és aquí).

En el cas de les pells grasses, el rostre adquireix un aspecte brillant i pàl·lid amb porus oberts, sobretot en la zona T. És fonamental que apostis per fórmules comedògenes, que evitin l’aparició de punts negres, sense suposar un bloqueig dels porus, alhora que cobreixin les petites impureses i proporcionin un halo mate.

D’altra banda, la insuficiència d’hidratació i del greix natural del cutis són característiques de les pells seques. Aquestes pateixen enrogiment i irritació, de manera que recomanem les fórmules que aportin suavitat i calma, garantint l’equilibri natural.

I acabem amb la denominada pell normal, que es caracteritza per l’equilibri de les glàndules sebàcies i adquireix un aspecte resplendent. Aquesta tipologia cutània presenta alhora un aspecte mat i amb lluentors. També pot ser superfície de grans, l’aparició dels quals és molt comú en un període com és la pubertat.

Cures bàsiques del rostre

El pas més important en una rutina de productes facials per a adolescents és garantir la neteja, alliberant el cutis de la brutícia i el greix que s’acumula de manera diària. Així, s’evitarà la presència de punts negres i l’aparició de barbs. Encara que existeixen una infinitat de consells per a anar amb compte de les pells més joves, podem agrupar-los en tres grans passos de cura:

Neteja profunda i diària. Eliminar diàriament i de manera eficaç les restes de maquillatge, les cèl·lules mortes i l’excés de seu és un pas indispensable per a assegurar que la pell està radiant i alliberada. En el cas de les pells grasses es recomanen tovalloletes facials, mentre que les esponges suaus són molt recomanables per a eliminar les pells mortes i reduir les lluentors del cutis. Tonificar la pell, un pas, també indispensable. Així es garanteix una neteja profunda, fent desaparèixer els residus que poden haver quedat. A més, dissol l’excés de greix en els potos, prevenint punts negres i brots. Hidratació, la clau d’una pell radiant. Com hem repetit fins a l’avorriment, la font de bellesa de la pell resideix en l’aigua, només amb l’aportació d’hidratació necessària el cutis lluirà sa, radiant i fresc.

Per bellezactiva.com