Una dona tenint cura del seu cutis

L’univers de la cosmètica està en constant evolució i entre les innovacions que guanyen cada vegada més popularitat estan els productes bifàsics. Els reconeixeràs perquè combinen dues fórmules diferents, una aquosa i una altra oliosa, que apareixen separades a l’envàs i que es barregen, abans d’aplicar-te-les, agitant l’envàs. Ofereixen molt bons resultats a la pell, tant de neteja com de cura. Vols saber més sobre les bondats dels productes bifàsics? Continua llegint!

Dues fases, múltiples beneficis

Els productes bifàsics s’utilitzen principalment com desmaquillants i netejadors facials, encara que també trobaràs tònics i sèrums, entre altres possibilitats.





Aquests són els seus principals beneficis:

1- Eliminen el maquillatge més resistent: els desmaquillants bifàsics eliminen de manera eficaç i amb facilitat el maquillatge ‘waterproof’ o de llarga durada, especialment en zones delicades com els ulls i els llavis, alguna cosa que no sempre aconsegueixen els desmaquillants tradicionals.

2- Aporten suavitat i cura a la pell: en combinar olis nutritius i aigües purificants o refrescants, aquests productes netegen sense ressecar la pell. La fase oliosa és capaç d’eliminar impureses, mentre que la fase aquosa ajuda a deixar la pell suau i fresca.

3- Són ideals per a pells sensibles: molts productes bifàsics estan formulats sense alcohol ni ingredients irritants, la qual cosa els converteix en una opció ideal per a persones amb pell sensible o que pateixen d’irritacions per l’ús d’altres productes més agressius.

4- Proporcionen una hidratació addicional: la fase aquosa generalment conté ingredients hidratants, com l’àcid hialurònic, glicerina o aigua termal, que poden ajudar a retornar la humitat després de la neteja.

5- Són fàcils d’usar: només cal agitar el producte fins aconseguir una fórmula homogènia i aplicar en la pell usant un disc de cotó o massejant suaument amb els dits, depenent del tipus de producte que sigui. Això els fa ideals per a rutines d’skincare simplificades o per als qui prefereixen productes multifunció





Per bellezactiva.com