Procés participatiu per a la millora de la qualitat acústica i lumínica del Parc Natural de l’Alt Pirineu

La sessió de participació per a la declaració de Zona d’especial protecció de la qualitat acústica va tenir lloc el passat 17 de desembre, amb la participació d’un total de 16 assistents. Les propostes d’acció que es van recollir es distribueixen en quatre blocs:

Accions informatives i de participació prèvia al Pla

Accions de sensibilització

Accions promocionals

Accions de conservació

A més, per afavorir la participació en línia, es va habilitar un qüestionari durant 15 dies. Per aquesta via, hi van participar 10 persones, amb 8 respostes al qüestionari de Punt de referència i àrea d’influència de protecció lumínica i 5 respostes per a la Zona d’especial protecció de la qualitat acústica.