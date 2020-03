La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, han presentat aquest dijous l’inici d’un procés de participació ciutadana que servirà com a base per desenvolupar el Projecte de Llei d’Economia Circular. Així, Calvó ha remarcat que “aquest text legislatiu serà el primer impulsat amb la implicació i participació directa de la ciutadania no organitzada que fixarà el grau d’ambició de la llei”.

La titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha explicat que el pas endavant en economia circular arriba després de la finalització del Pla Nacional de Residus (PNR), del qual se’n van presentar recentment els resultats dels últims 20 anys. Calvó ha apuntat que ara cal impulsar un nou pla i la voluntat de l’Executiu és que vagi més enllà de la gestió lineal dels residus per fer la transició cap a un model circular, on els residus esdevinguin recursos. Unes recomanacions que ja es remarquen a escala internacional i van en la línia dels compromisos contrets per Andorra. “És necessari un canvi de paradigma en la forma de produir i consumir”, ha emfatitzat Calvó.

És per això que la ministra ha exposat l’inici d’un procés de participació ciutadana que té l’objectiu de conèixer els hàbits i costums del ciutadà, per conscienciar-lo i implicar-lo en la realització d’un document que nodrirà el Projecte de Llei d’Economia Circular. El procés participatiu inclou tres vies de contacte amb la població: una enquesta del Centre de Recerca Sociològica (CRES), una enquesta virtual i dues sessions de treball presencials.

En aquesta fase participativa, que ja s’ha iniciat, el CRES ha realitzat una enquesta telefònica a 750 persones representatives de la societat andorrana per conèixer els hàbits i costums en relació al reciclatge i al consum. Per complementar aquesta informació, també s’ha posat a disposició de tothom una enquesta virtual a la nova plataforma de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana (www.VISC.ad) amb un total de 19 preguntes per recollir l’opinió de la ciutadania. “Es facilita al màxim els processos per escoltar la veu de la ciutadania”, ha explicat Marc Pons.

Finalment, el procés participatiu també contempla la celebració de dues sessions de treball per a la ciutadania, que es faran el dia 19 de març a Andorra la Vella i el 31 a Escaldes-Engordany. Les sessions s’han previst amb temàtiques diverses que afecten el dia a dia de la població, com per exemple la utilització dels plàstics d’un sol ús, el malbaratament alimentari, el consum de roba o la gestió dels residus. “És important recollir l’opinió de la ciutadania perquè la llei tindrà un impacte sobre la vida quotidiana de les persones”, ha recordat la ministra Calvó.

Precisament, Silvia Calvó ha explicat que està previst tenir enllestit a finals d’abril d’enguany el document de retorn amb totes les opinions de la ciutadania recollides al llarg del procés participatiu. D’aquesta manera, les consideracions de la població es tindran en compte en l’elaboració del Projecte de Llei d’Economia Circular, que el Govern preveu presentar abans que acabi el 2020.

Nova plataforma ciutadana: VISC.ad

La roda de premsa d’avui també ha servit per presentar la nova plataforma de participació ciutadana (www.VISC.ad) que ha posat en marxa la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana. “Aquest pas materialitza i referma el compromís de l’Executiu amb la participació de la gent”, ha destacat Pons.

El portal està dissenyat i pensat per ser un enllaç entre la ciutadania i les institucions, facilitant així l’arribada de propostes que permetin dissenyar polítiques més adaptades a les necessitats reals de la població. A més, el portal també està pensat com una eina de transparència i per fer arribar la informació a la ciutadania de manera ràpida, àgil i clara.

Actualment, la pàgina web té en marxa el procés participatiu d’Economia Circular, així com un procés per explicar i exposar propostes al tomb dels diversos àmbits de competència del Govern. Marc Pons ha avançat que la plataforma “s’anirà nodrint amb més processos a mesura que avanci la legislatura”. El portal és de lliure accés i cal registrar-se, de manera anònima, per poder participar en els diversos processos que hi figuren.