Procés obert a la ciutadania per dissenyar l’Estratègia Nacional del Paisatge 2021-2035

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Silvia Ferrer, han presentat aquest divendres al matí el procés de confecció de la nova Estratègia Nacional del Paisatge d’Andorra (ENPA) 2021-2035. El document de treball, que ja s’ha començat a dissenyar, preveu la participació directa de la ciutadania amb l’objectiu de copsar el màxim de propostes possibles i que permetin incidir allà on vol la gent. El nou full de ruta agafar el relleu de l’Estratègia Nacional del Paisatge 2011-2020.

L’objectiu de la nova estratègia és mantenir els paisatges d’alta muntanya ben conservats, apropar els entorns fluvials a la ciutadania, integrar les infraestructures viàries en el paisatge i potenciar els entorns agraris i forestals productius, entre altres aspectes. “La nova estratègia ens permet establir el full de ruta pels pròxims anys per marcar-nos allà on volem incidir per mantenir un entorn de qualitat i que permetin el gaudi i el reconeixement del valor patrimonial”, ha destacat Calvó.

Per tal de traduir aquests objectius globals en accions concretes el Ministeri ha dissenyat un procés participatiu que comptarà amb l’opinió dels Comuns, agents econòmics i ciutadania. El treball de disseny de l’estratègia, que ha comptat amb la col·laboració tècnica de l’Observatori de Paisatge de Catalunya, pretén generar un mapa d’acció que inclogui els principis, els objectius i les accions de la nova estratègia 2021-2035.

En aquesta línia, el Ministeri ja ha realitzat un total d’11 entrevistes, comptant els 7 Comuns i 4 que s’han fet a nivell intern del Govern. A més, també s’ha celebrat un taller amb els agents principals relacionats amb el paisatge amb la participació de 27 actors el passat 18 de juny.

Pel que fa al procés obert a la ciutadania, que es realitzarà entre setembre i octubre, busca generar una reflexió col·lectiva sobre el paisatge d’Andorra i captar el coneixement sobre el paisatge. El qüestionari també permetrà recollir i debatre objectius de qualitat paisatgística i accions concretes associades que es tindran en compte a l’hora d’elaborar la nova ENPA. “Cal implicar i corresponsabilitzar la societat andorrana en la cura col·lectiva del paisatge”, ha destacat Ferrer durant la compareixença.

Balanç 2019

La roda de premsa també ha permès exposar el balanç de les accions realitzades aquest passat 2019 en relació al Pla Nacional del Paisatge 2011-2020. Així, la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat ha destacat l’aprovació de la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge reprenentels preceptes del conveni europeu del paisatge.

A més, al llarg d’aquest any s’ha fet el seguiment de molleres constatant el bon estat de conservació dels hàbitats. L’estratègia dissenyada també ha possibilitat la neteja i el manteniment de la vegetació de ribera amb el control total de 27 quilòmetres de rius i torrents que han permès retirar 300 tones de material vegetal. També s’han restaurat més de 1.000 m2 de marges dels rius amb estaques de diferents espècies de salzes al riu Valira del Nord (zona de la Cortinada) i Valira d’Orient (entrada nord de Canillo).

Pel que fa a les accions relacionades amb la integració paisatgística d’infraestructures viàries i amb la planificació urbanística, s’ha condicionat un mirador situat a la carretera del port d’Envalira, ,s’ha impulsat la segona fase del passeig riu Arieja al Pas de la Casa, s’ha finalitzat el tram de camí ral entre Sornàs i Ansalonga i s’ha adjudicat el tram del Pont de l’Aldosa a la Farga Rossell. Al llarg del 2019 també s’han potenciat les accions de difusió de la marca oficial Productes agrícoles i artesans d’Andorra, incidint en qüestions de territori, paisatge i usos tradicionals.