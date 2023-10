Títol: Prisa por vivir

Durada: 45 minuts

Gènere: Comèdia, drama

Creació: Ripley Parker

Intèrprets: Sophie Wilde, Niamh McCormack, Dee Ahluwalia

Temporades: 1 Capítols: 8

Plataforma: Netflix

“Prisa por vivir” és una sèrie drama que segueix la Mia, una noia de setze anys que torna a casa després d’acabar de sortir d’un centre psiquiàtric, on va ingressar per patir un trastorn de l’alimentació. Quan torna al caòtic món de l’institut descobreix que la vida no s’ha parat, i tots els seus amics han seguit endavant amb les seves vides sense ella.

Disposada a posar-se al dia i amb una llista de coses per fer abans de morir, -tres millors amigues i un nou gran amor-, la Mia es llança de cap al món de les cites, les festes i els primers petons. Però no tot a la vida es pot arribar a planificar fins a l’últim detall.





Per Sensacine