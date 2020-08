Principis de Weider per a principiants

Joseph Weider va ser cofundador de la Federació Internacional de BodyBuilders i creador de concursos de culturisme.

Si ets principiant en la rutina de musculació i vols conèixer com avançar en l’entrenament, t’anirà bé saber alguns principis donats a conèixer per Weider, un gran coneixedor de la tècnica.

• Sobrecàrrega: el múscul ha de fer un treball més dur del qual està acostumat, per a obtenir resultats efectius. Per això, la càrrega ha d’augmentar-se gradualment.

• Aïllament: si volem desenvolupar la forma i un múscul independentment, hem d’aïllar-los de la resta dels músculs a través de canvis en els exercicis o en les posicions. D’aquesta manera, treballarem amb major intensitat cada múscul concret.

• Confusió muscular: no deixar que els músculs s’acostumin a la rutina és fonamental per a progressar amb l’entrenament i veure els seus efectes. Per això, confondre’ls incorporant canvis en els exercicis, sèries o repeticions, és una bona opció per a l’èxit.

• Prioritat: exercita el teu múscul més feble quan disposes de més energia. No oblidis que la intensitat necessita energia i a major intensitat major desenvolupament muscular.

