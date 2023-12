Principals beneficis de deixar de fumar

Una dona trencant una cigarreta (iStock)

Malgrat que tothom sap del perjudicial que pot resultar el tabac per al nostre organisme, cada any milions de persones s’inicien en aquest hàbit. El tabac no sols afecta la nostra capacitat pulmonar, sinó també a altres àmbits. A causa de tot això, és important mentalitzar-nos de la importància de deixar de fumar.

El principal problema que troben els fumadors a l’hora de deixar el tabac, és que en molts casos no saben com fer-ho, per això cal demanar ajuda professional. Com us podreu imaginar, són molts els beneficis que ofereix deixar de fumar. El que no tothom sap, és que aquests beneficis es comencen a experimentar al cap de tan sols unes hores. Vegem-los:

Millora de la salut general

El tabac incorpora centenars de substàncies que són nocives per al nostre organisme. Deixar de fumar, ens permetrà que la salut del nostre organisme millori tan sols 24 hores d’haver fet aquest pas.

Redueix el risc d’infart

Les persones que fumen tenen una major probabilitat de sofrir algun infart al llarg de la seva vida. Deixar-ho farà que aquesta probabilitat es redueixi considerablement.

Millora en el sentit del gust

Quan es deixa de fumar, el sentit del gust va recuperant la seva capacitat per a distingir els sabors de forma més eficient. També l’olfacte, podent percebre olors que abans ocultava el tabac.

Millora de la condició física

El tabac afecta directament la nostra capacitat pulmonar, cosa que es tradueix a l’hora de realitzar alguna pràctica esportiva, amb menys capacitat i resistència. Quan es deixa el tabac, aquesta capacitat es va recuperant.

Millor higiene bucodental

En deixar de fumar, el color blanc de les dents tornarà a aparèixer, comptarem amb genives més sanes i també desapareixerà el mal alè.

Reducció de sofrir algun tipus de càncer

Deixar el tabac ens ajudarà a reduir l’aparició d’alguna mena de càncer, a més d’altres malalties greus.





Per mujeres.es