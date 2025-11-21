Primers vols de drons de càrrega fora de la visió del pilot per a transportar material a zones remotes de l’Aran

Els primers vols de drons de càrrega entre diferents localitzacions de la Val d’Aran han donat el tret de sortida aquesta setmana a la segona fase del projecte pilot ARCHYTAS, impulsada per la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran i desenvolupada per l’empresa aranesa Pirineos Drone en el marc de la iniciativa Àrees Digitals. Aquesta segona fase té per objectiu realitzar 100 vols amb drons per a transportar material a 5 localitzacions d’accés difícil de l’Aran per a donar suport a sectors com la ramaderia, els refugis de muntanya i el manteniment de les xarxes de telecomunicacions.
L’inici d’aquesta segona fase del pilot es produeix després que, un cop superats tots els procediments i requisits tècnics, l’empresa aranesa Pirineos Drone hagi rebut l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Àrea (AESA) per a dur a terme vols BVLOS amb el model DJI Flycart30 en vols automatitzats fora de la capacitat visual.
Aquest tipus de vols BVLOS (de l’anglès, Beyond Visual Line of Sigh) permet realitzar els trajectes de drons més enllà de la capacitat visual del pilot, fet que exigeix un plus de control de la ruta per a garantir la seguretat en aire i terra.
El permís atorgat a Pirineos Drone per a fer aquests vols és el primer que s’autoritza a tot Espanya; per tant, aquest procés ha exigit una excel·lència operativa superada i posiciona l’empresa aranesa al capdavant del sector UAV (Unmanned Aerial Vehicle, Vehicle Aeri No Tripulat) al país.
Servei de transport a llocs remots més sostenible i econòmic
Aquest èxit era un pas primordial per a poder començar a dur a terme ARCHYTAS II, la segona fase del pilot, que preveu realitzar 100 vols de les característiques autoritzades per a transportar material, aconseguint l’estandardització d’aquestes operacions.
Aquests transports serviran per a l’aprovisionament de mercaderies en localitzacions de muntanya d’accés difícil a l’Aran per a donar suport als ramaders/es, als refugis de muntanya i al manteniment de les xarxes de telecomunicacions. Els trajectes es realitzaran a 5 localitzacions araneses: Pic del Dossau, Bassa d’Arres, Artiga de Lin, Porcingles i entorns de Garòs.
Aquest nou mitjà de transport ve a cobrir un nou servei per a portar aquells materials de càrrega pesada a llocs remots, un transport que, amb altres mitjans, suposa un impacte ambiental i un cost econòmic molt més elevat.
A més a més, aquest projecte permetrà estudiar en profunditat els mecanismes més efectius per a superar el repte de l’orografia adversa de les muntanyes i la falta de connectivitat de diversos punts del territori perquè puguin establir-se solucions a llarg termini en la logística de transport de càrrega amb drons.
Un projecte sorgit a l’Àrea Digital Aran
El Conselh Generau d’Aran, a través de l’HèPic, i la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d’Empresa i Treball i l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), han finançat aquesta segona fase del projecte en el marc de la iniciativa Àrees Digitals, impulsada pel Govern amb el suport de la Fundació Mobile World Capital Barcelona i la Fundació i2CAT per a fomentar l’ecosistema i les estratègies d’aplicació de tecnologies digitals avançades arreu de Catalunya i generar així nous projectes i inversió en innovació i desenvolupament al territori.
En aquest cas, el pilot està adscrit a l’Àrea Digital Aran, que compta amb el suport local del Conselh Generau d’Aran, l’IDAPA, la Diputació de Lleida i la Cambra de Comerç de Lleida.