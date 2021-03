Primers podis del 2021 per a Àlex Machado en les ROK sèries Itàlia

El pilot de l’ACA Esport, Àlex Machado (Valtex Racing Team), va completar en una excel·lent 2a posició les dues carreres de les ROK Sèries Itàlia disputades en el circuit Franciacorta situat en Castrezzato, localitat italiana de la província de Brescia. D’aquesta manera, el jove pilot andorrà va aconseguir els primers 80 punts per a la classificació d’un certamen que, a priori, no té previst seguir amb assiduïtat.

La jornada es va iniciar amb els entrenaments oficials en els quals ja es va demostrar que Àlex estava entre els més ràpids de la graella de Super ROK. En la seva 6a volta, de les 10 que va completar, va aconseguir un registre de 48”093, situant-se a 69 mil·lèsimes de Gaia Cardinalli que al final d’aquesta sessió aconseguiria el millor temps.

La mànega de qualificació va tornar a ser un duel entre Machado i la pilot monegasca. En aquesta ocasió durant diverses voltes van estar millorant-se els seus cronos fins que en la recta final de la sèrie, Cardinali va parar el crono en 47”704, mentre que el pilot andorrà ho va fer en 47”815.

Així doncs, els dos pilots més ràpids van estar en la primera línia de la graella de sortida en la Carrera 1 (16 voltes). Aquesta posició de privilegi va ser aprofitada per tots dos pilots per escapar-se des del mateix moment en què el semàfor es va posar verd.

Cardinali es va posar al capdavant mentre que Machado, a la seva estela, va esperar el moment apropiat per a superar-la, aquesta ocasió va arribar en la quarta volta i el pilot de l’ACA Esport va ser líder de la cursa durant les quatre voltes següents.

A mitja carrera, Machado va haver de cedir davant l’ímpetu de la pilot de Mònaco i es va situar en un segon lloc que va poder aguantar fins al final de la prova.

Machado va iniciar la Carrera 2 des de les últimes posicions de la graella de sortida, d’aquesta manera arribar fins a les posicions capdavanteres seria més complicat. No obstant això, la seva sortida va ser excel·lent i en la cinquena volta ja ocupava la segona posició.

El triomf encara semblava possible, però a Antonio Lagrottea, a pesar de l’esforç de l’andorrà, va ser impossible atrapar-lo.

Tot i acabar en el podi la satisfacció no va ser completa

El retrobament amb la competició ha estat molt dur per a Machado i el seu equip, no hi ha dubte que els canvis en la reglamentació de motors, rodes, etcètera, han obligat a un esforç extra a tots els equips. Aquest era el comentari del pilot de l’ACA Esport: “Han estat dues setmanes molt dures de tests i de buscar la millor posada a punt per a les nostres mecàniques. Pujar al podi sempre dóna una motivació extra per a continuar treballant i poder millorar en cada meeting. És evident que m’hagués agradat guanyar i en alguns moments ho he tingut molt a prop, però l’experiència de molts anys competint ja m’ha ensenyat que les carreres són així i no sempre es pot pujar al calaix més alt del podi”.

Una vegada superat el primer repte de la temporada, Machado tindrà uns dies de desconnexió per a preparar els pròxims esdeveniments: “Dins de 15 dies començarem a preparar, gairebé et podria dir que des de 0 a causa dels canvis de reglamentació, el Trofeu Margutti, una prova d’un nivell internacional molt important i en la qual l’objectiu ha de ser guanyar o almenys estar en el podi. Serà dur, però treballarem per a aconseguir-ho”.

Objectiu de gran nivell el que s’imposa Àlex Machado en el 32 Trofeu Andrea Margutti, un meeting que es disputarà del 29 d’Abril al 2 de Maig en el South Garda Karting, en la localitat de Lonato (Itàlia).