Primers lectors: Playlist. Rebels i revolucionaris de la música

Títol: Playlist. Rebels i revolucionaris de la música

Edat: A partir d’11 anys

Escriptor/a: RHODES, James

Il·lustrador/a: Martin O’Neil

Editorial: Fanbooks

Sabeu quan algú us parla o recomana d’una manera tan apassionada una obra d’art que teniu unes ganes irreprimibles de llegir-la, veure-la, sentir-la, experimentar-la? Això us passarà amb Playlist de James Rhodes i amb la manera com l’autor ens vol transmetre la seva devoció per la música clàssica.

Al llibre trobem una playlist per escoltar temes a Spotify, precedida d’una interessant introducció on reflexiona sobre per què només han passat a la història músics homes (mascles) blancs. El llibre repassa l’obra de Bach, Beethoven, Chopin, Schubert, Rakhmàninov i Ravel, i entremig ens explica com funciona una orquestra i ens fa una petita cronologia de la música clàssica.

La veu de l’autor és propera, per mantenir una conversa informal i fer perdre la por al potencial públic, jove i no tan jove. Rhodes crea constantment paral·lelismes entre fets antics i actuals, sabent que quan comencem a escoltar una de les peces proposades, la música ens guanyarà i ens atraparà.

El llibre dedica quatre dobles pàgines a cada autor. Una és per al títol, acompanyat d’un suggerent collage que guanyarà sentit a la doble pàgina on es recullen les «Dades vitals», on trobem informació general sobre el músic, les dates de naixement i mort, els temes més coneguts, la producció musical, l’empremta que ha deixat, a quines pel·lícules s’ha emprat la seva música i alguna curiositat. Rhodes fa una dissertació molt interessant on barreja la biografia del músic, contextualitzant-la en la seva època i explicant el bagatge que va deixar, amb les seves pròpies sensacions. Les altres dobles pàgines es dediquen a l’anàlisi de dues peces del compositor en qüestió, escrites amb el mateix estil suggeridor que barreja anàlisi i sensacions.

Tot va acompanyat de paraules en negreta que es poden consultar en un glossari que ens acosta al llenguatge musical sense ser embafador ni altiu.

Per Sergi Portela. Clijcat / Faristol