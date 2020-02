Escriptor/a: FAGAN, Cary

Il·lustrador/a: Madeline Kloepper

Editorial: Editorial Joventut.

La cadireta blava és la protagonista d’aquest àlbum infantil. El Biel té una cadira que li agrada molt: és petita i blava, i hi passa hores. Però el nen creix i es fa massa gran per a la cadira, o sigui que la seva mare decideix desfer-se’n al carrer, amb un cartell que diu: «Agafa’m, si us plau». A partir d’aquí, l’objecte inicia un viatge passant per diferents mans.

Es tracta, doncs, d’una història encadenada en què la protagonista, aquesta cadira que pren vida gràcies a les persones que l’acullen, avança al llarg de les pàgines dobles: unes vegades es troba al centre de l’espai de la composició; d’altres, el lector s’hi ha d’estar una estona per localitzar-la. Però sempre hi és. De fet, a diferència d’altres àlbums que coneixem en els quals aquest element repetit destaca gràcies a un toc de color més llampant, en aquest cas no: la cadireta blava es dilueix en el conjunt, el qual segueix una paleta cromàtica sense estridències. Igual que la cadireta, text i imatge van traçant el camí; mentre en l’un hi ha l’essencial –potser una mica telegràfic, amb alguns punts que podrien ser una pausa més feble–, en l’altra hi trobem més detall –el gènere ho permet–, tot i que no se surt del que es relata mitjançant la paraula.

Al final, uns globus enlairen la cadireta fins a portar-la de nou a casa del Biel, que ara és gran. Amb cura, el Biel la repinta i la dona a la seva filla, que, com el pare quan era petit, pensa que la cadireta blava és perfecta.

I nosaltres ens quedem amb el missatge positiu, perquè tothom ha cuidat la cadira, perquè les coses, els objectes, han de perdurar per fer front al mercat, que sovint ens porta a renovar-ho tot sense necessitat.