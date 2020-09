Primers lectors: La bruixa de Cadaqués

Títol: La bruixa de Cadaqués

Edat: A partir de 7 anys

Escriptor/a: Miquel Berga

Il·lustrador/a: LLuís Farré

Editorial: Cruïlla

El títol no enganya: aquest relat explica com s’ho van fer els de Cadaqués en aquell temps dalinià en què una bruixa esverava els gats i ningú podia viure en pau. I que consti que l’adjectiu dalinià no es refereix a les esplèndides i expressives il·lustracions de Lluís Farré, sinó al factòtum d’aquesta història amb final feliç i comprovable, l’autèntic Salvador Dalí, de qui l’autor en revifa la manera de ser i parlar.

Ens sembla molt adient que, de tant en tant, els autors i editors del país apostin per una història local, que arreli els lectors catalans en el seu entorn i els seus personatges, ara que el percentatge de traduccions és tan alt i que hi ha tants escriptors que, amb la voluntat de traspassar fronteres, obliden allò de «com més endins són les arrels, més esponerós pot créixer l’arbre». Tot i que en aquest cas es tracti més aviat d’un xic arbust, val a dir que és ben vistós.

Per Teresa Duran. ClijCAT/Faristol