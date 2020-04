Escriptor/a i Il·lustrador/a: RATHMANN, Peggy.

Traducció: Pablo Larraguibel.

Editorial: Ekaré.

Encara no coneixeu el petit goril·la que amb mirada entremaliada ens interpel·la des de la coberta del llibre, demanant-nos complicitat? Ekaré edita finalment en català aquest àlbum mereixedor de diversos premis –escrit per Peggy Rathmann–, que ja ha acompanyat l’hora d’anar a dormir de molts infants a les darreres dècades, i que de segur n’acompanyarà molts més.

Una història senzilla en la qual seguim el vigilant d’un zoo en la seva ronda nocturna, mentre dona la bona nit a tots els animals sense adonar-se que un petit goril·la li ha furtat les claus i va obrint totes les cel·les… Cap a on aniran?

Un àlbum amb una gran economia textual, d’estructura acumulativa i que proposa un joc irònic que els petits lectors capten molt ràpidament. Les imatges ens mostren tot allò que el vigilant no veu, i amb aquesta estratègia ens fan còmplices de l’entremaliadura del protagonista i riem amb ell. Unes imatges plenes de llum (malgrat que és negra nit), on no manquen els detalls, els personatges encantadors i les trames secundàries, que subratllen el caràcter humorístic de la història, juguen amb referències a altres contes i inciten els petits a aturar-se i observar amb atenció les il·lustracions.

Un àlbum per gaudir, rellegir i tenir durant molt de temps a la tauleta de nit!

Per Anna Juan. Clijcat / Faristol