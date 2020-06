Primers lectors: Bitxopoemes i altres bèsties

Títol: Bitxopoemes i altres bèsties.

Edat: A partir de 7 anys.

Escriptor/a: BILBAO, Leire.

Il·lustrador/a: Maite Mutuberria.

Editorial: Kalandraka Catalunya.

Juntament amb la celebrada reedició d’Oi, Eloi? de Miquel Desclot, Kalandraka ha publicat Bitxopoemes i altres bèsties, un poemari adreçat a infants de l’escriptora biscaïna Leire Bilbao.

Les diferents poesies que s’hi recullen, escrites originalment en eusquera, han estat adaptades al català –a partir de la seva traducció castellana– per l’escriptor i traductor barceloní Jaume Subirana.

L’obra es compon de gairebé cinquanta propostes poètiques organitzades en quatre apartats: poemes voladors, poemes d’aigua, poemes que repten i poemes rugents. Un enfilall de poesies juganeres i jocoses curulles d’animals i d’elements quotidians vistos des d’un prisma ben singular.

La seva heterogeneïtat formal –amb nombrosos jocs de paraules i recursos retòrics diferents– i la gran musicalitat que desprenen fan dels Bitxopoemes uns bons aliats per alimentar l’oïda dels infants i també per aturar-se, amb aquells xiquets més grans, en les particulars imatges poètiques que s’hi descriuen i la manera com estan construïdes.

És un exercici d’allò més interessant comparar l’adaptació de Subirana amb la traducció de l’obra al castellà –realitzada per la mateixa autora, Leire Bilbao, juntament amb Miren Agur–. Si bé es manté l’imaginari de cada poema, l’adaptació pren els seus propis camins expressius.

La il·lustradora navarresa Maite Muberria ofereix una mirada molt personal a les diferents poesies, acompanyant-les d’il·lustracions elaborades amb una tècnica mixta, on la fotografia fa un paper important.

Tot i la interessant aportació de les imatges i l’acurada edició en cartoné, pensem que aquest poemari mereix escapar-se del mateix llibre físic. No hi ha millor manera de celebrar una nova publicació de bona poesia en català que convertir la tinta en veu i donar vida a les paraules escrites. Mediadors i mediadores, ara us toca a vosaltres.

Per Marc Alabart. Clijcat / Faristol