Escriptor/a: CASTRO URÍO, Bàrbara.

Il·lustrador/a: Bàrbara Castro.

Editorial: Zahorí Books.

Bàrbara Castro Urío va iniciar el seu pas pel món de la literatura infantil de la millor manera possible: guanyant amb el seu primer llibre el Bologna Ragazzi Award Toddler.

I és que A dormir, gatets! té molts dels ingredients que necessita un bon àlbum per a la petita infància: una història senzilla d’estructura repetitiva i acumulativa, que introdueix, tot jugant, el comptatge i els colors; unes il·lustracions minimalistes, que saben jugar amb el blanc de la pàgina, proposant una composició sòbria però amb ritme i estèticament potent; uns encunys que impliquen la interacció del petit lector i ajuden a construir sentit, i un llibre concebut com a objecte per ser manipulat, on la seva materialitat incita a fullejar i a descobrir el que amaga i estimula l’infant a desxifrar i interpretar.

Perquè… cap a on ens portarà la porta que s’obre a la coberta i que crida l’atenció de tots els gatets? Els acompanyem a descobrir-ho?

Amb els mateixos ingredients, A dormir, petita balena!, el segon de la trilogia, ens convida a jugar, a més dels colors i el comptatge, amb les mides. La il·lustració creix a mesura que ho fa la balena golafre, fins que el blanc de la pàgina només ens pot mostrar una petita part de l’animal més gran del món…

Per Anna Juan.. Clijcat / Faristol