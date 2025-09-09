Primers dies de Verdú a Ushuaia amb l’adaptació del material

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, es troba des del primer dia de setembre a Ushuaia (Argentina) amb el bloc d’entrenament de llarga durada de pretemporada. L’equip ha estat dedicant la primera setmana a buscar les millors opcions en l’adaptació al material. L’estada, que es va iniciar amb el vol del passat 31 d’agost, finalitzarà el 28 de setembre i busca trobar el punt idoni de forma i de material per a fer front a la primera Copa del Món de la temporada, que com és habitual serà a Sölden (Àustria), el pròxim 26 d’octubre.
Segons ha explicat Juan Lago, entrenador de Verdú, els primers dies han estat d’adaptació, primer amb pista fàcil i després una mica més difícil, “de condicions més fàcils a més difícils”, i posant l’ull sobretot al material: “Estem traient conclusions de les botes, de les plaques, de les fixacions, dels diferents models d’esquí, dels diferents traçats i pistes, per a saber què ens va bé per a quin tipus de pistes”.
“Està sent un període d’adaptació bastant bo, fent bastant volum en pista”, ha afirmat Lago, després d’un primer bloc ja tancat en què s’han fet “cinc dies d’esquí”, per a descansar un dia i ja iniciar un nou bloc de tres o quatre dies aquesta setmana.
Després hi haurà un petit bloc dedicat a la velocitat, amb traçat de supergegant fàcil, per a acabar amb gegant l’última setmana de l’estada argentina. “Farem alguns entrenaments de supergegant en pistes fàcils perquè és una disciplina que té moltíssima transferència al gegant i perquè l’ajuda molt per a fer gegant, per esquiar plans, per a esquiar traçats amb més distància i per a distribuir. L’ajuda moltíssim, i per això ho fem, per a millorar en gegant”, ha assegurat Lago.