Primera visita oficial del copríncep episcopal a la Massana

Els cònsols de la Massana, Eva Sansa i Roger Fité, han rebut aquest dijous el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en la seva primera visita oficial a la parròquia. Durant el recorregut pels diferents departaments comunals, el cap d’Estat s’ha interessat per la situació de les infraestructures i, especialment, pel pla de millores en la xarxa d’aigua, a més dels diferents serveis comunals. A més de saludar els consellers i tècnics de la corporació, el copríncep també ha saludat diversos ciutadans que es trobaven a les dependències comunals.
La visita ha inclòs també el Comú vell, del qual n’ha pogut conèixer la història, des de la seva construcció com a hostal fins a la seva evolució al llarg dels anys fins a convertir-se en Casa Comuna.
Després de signar el Llibre d’Or del Comú hi ha hagut l’intercanvi d’obsequis. Serrano Pentinat ha lliurat als cònsols una làmina del Beatus de la Seu. Es tracta d’una pàgina que presenta una fantàstica il·lustració de l’arbre de la vida, que representa com l’arrelament i la manera de viure generen vida al voltant de les persones.
Per la seva banda, els cònsols li han regalat un bolígraf amb la inscripció de la Massana i llibres sobre la història i cultura massanenca.
Durant la seva visita el copríncep, acompanyat pel seu representant, Eduard Ibáñez, i la secretària general, Conxita Garcia Moyano, s’ha acostat a moltes persones que han volgut saludar-lo i parlar amb ell. També ha pogut saludar els infants de l’escola francesa, que es trobaven al pati en el moment del seu pas per la plaça de l’Església.
Durant el recorregut també ha pogut veure l’escultura del pi de l’Església, que simbolitza la importància dels infants dins la comunitat.
A la tarda, el copríncep ha visitat la Casa Pairal on ha compartit un berenar amb les padrines i padrins, a més de cantar plegats diferents temes.
Serrano Pentinat ha agraït la bona acollida que ha rebut per part de la parròquia massanenca. Per la seva part, els cònsols destaquen la gran predisposició del copríncep per a conèixer de prop la realitat de la parròquia.