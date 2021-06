Primera visita de Pere Aragonès com a president de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran

El 132è president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dut a terme la seva primera visita institucional a l’Alt Pirineu i Aran des que va ser investit el 24 de maig passat. Aragonès ha iniciat la jornada a Tremp, on va presidir el lliurament del 53è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a l’escriptora pallaresa Maria Barbal.

El president ha estat rebut a l’Ajuntament trempolí per l’alcaldessa, Maria Pilar Cases, i per altres representants del consistori, acompanyat per l’actual delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós. Tot seguit ha signat al llibre d’honor del municipi i s’ha reunit amb Cases per tractar temes relatius a les necessitats tant de la ciutat com de la comarca.

Pere Aragonès s’ha desplaçat a Vielha, on s’ha trobat amb la síndica d’Aran, Maria Vergés. Des del Conselh Generau, el president català s’ha compromès a fer “un desplegament efectiu” de la Llei d’Aran i a iniciar “una nova etapa de cooperació” entre els governs català i aranès. En aquest sentit, s’ha mostrat partidari “d’enfortir” les “relacions bilaterals” i de treballar conjuntament per una “plena normalització” de l’aranès. Dins d’aquest objectiu, Aragonès s’ha mostrat disposat a incorporar l’occità d’Aran com a llengua de treball de les institucions catalanes i dels seus representants, alhora que ha adreçat als consellers de la vall unes paraules en aranès. La de Vielha ha estat la segona visita institucional de Pere Aragonès com a president de la Generalitat, després de la reunió amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Maria Vergès ha demanat que es treballi millor en política lingüística per intentar revertir la situació de l’aranès, davant del seu retrocés social en favor del castellà. Vergés també s’ha mostrat partidària de recuperar les relacions bilaterals per poder desplegar “totes les competències” i ha advocat per “obrir vies de diàleg i consens, de lleialtat i respecte institucional, per fer front a tots els reptes que la Val d’Aran té per endavant”. Per això, ha sol·licitat que es convoqui la Comissió Bilateral “amb la major brevetat possible”, per tractar-hi els afers concrets de cada departament.

Després de la reunió al Conselh Generau, Pere Aragonès ha visitat l’Institut d’Aran, on ha mantingut una reunió amb l’equip directiu al pati del centre. Més endavant, encara al municipi de Vielha e Mijaran, ha presidit un ple extraordinari del Conselh Generau al poble d’Arrós, on s’ha aprovat la declaració institucional de lliurament del Premi 17 de Juny, que enguany distingirà la gent gran d’Aran, com a reconeixement al seu “sacrifici, esforç i actitud durant la pandèmia”, en la que han estat el col·lectiu més vulnerable i més afectat.

Aragonès demana a Pedro Sánchez “valentia i coratge” pel que fa als indults

D’altra banda, preguntat per l’actualitat política dels darrers dies, Pere Aragonès, ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, “valentia i coratge” davant de la manifestació convocada aquest diumenge per partits i col·lectius nacionalistes espanyols contra els indults als presos polítics catalans. Aragonès ha recordat que cada vegada que hi ha hagut un pas, ni que sigui “tímid o hipotètic”, amb relació a Catalunya, han passat coses similars per part dels partits de la dreta, i ha dit que la mesura proposada en basa en “profundes conviccions democràtiques, màxima ambició i grans consensos”.

El president també ha dit que espera “força” del conjunt del país per poder anar a la taula de negociació amb la “màxima ambició”. Alhora, ha assegurat que les institucions catalanes han donat una mostra reiterada de “coratge i valentia” per poder afrontar els reptes de futur que hi ha actualment, i ha instat el Govern espanyol a actuar de la mateixa manera. Tot i això, Aragonès ha reconegut que la manera com actuï finalment l’executiu del PSOE i Podemos genera “escepticisme”, si bé opina que cal aprofitar les oportunitats que hi hagi per a l’entesa.