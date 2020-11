Primera victòria de l’Andorra a la lliga davant del Barça B

A la quarta va la vençuda, i després de tres empats consecutius, el FC Andorra ha aconseguit la victòria i ho ha fet davant d’un poderós Barcelona B per 1 a 0 a Prada de Moles.

L’alerta per vent i pluja que hi havia avui al Principat també s’ha vist reflectida en el partit amb el terreny de joc amb aigua que dificultava la circulació de la pilota. Tot i això, cap dels dos equips ha renunciat a l’atac i les ocasions s’han succeït en les dues porteries. Zeballos, amb un xut, i Jandro, de falta, han posat a prova la porteria tricolor, defensada per Ratti; mentre que Adrià Vilanova, de cap, i Carlos Martínez, amb un xut, feien el propi amb el porter blaugrana.

A la tercera ocasió clara, el FC Andorra no ha perdonat. En una transició ràpida per l’esquerra, Borja s’ha incorporat a l’atac i ha centrat la pilota a l’àrea on Carlos Martínez ha rematat al fons de la xarxa. El gol ha permès als tricolors agafar aire i tenir el control del partit fins als darrers compassos de la primera meitat, quan el Barcelona ha intentat reaccionar apropant-se de nou a la porteria andorrana, però sense que el marcador es mogués.

La segona meitat ha començat amb dues clares ocasions de gol, una per cada equip, que podia haver canviat el rumb del partit. En el 46, per part blaugrana, Jandro, de falta, ha fet lluir Ratti, mentre que el 47, en una contra dels homes de Nacho Castro, Pau ha habilitat a Ruben Enri que s’ha plantat sol davant del porter blaugrana que, amb el peu, ha evitat el segon gol tricolor.

A partir d’aquí, al FC Andorra li ha tocat patir, i és que el Barcelona B ha pujat el ritme i a pres el control del partit amb arribades constants a la porteria de Ratti. Oriol Busquets, en el 54, de falta i Manaj, en el 55, amb un xut desviat han avisat del que havia d’arribar. En el 64, el Barcelona ha tingut el gol de l’empat amb una doble oportunitat de Ramos Mingo; el primer xut s’ha estavellat al pal i el segon l’ha desviat el porter tricolor.

Aquest ensurt ha servit perquè l’equip de Nacho Castro reacciones i fes un petit pas endavant que els ha permès respirar uns minuts. Tot i això, a mesura que el rellotge avançava, el Barcelona ha tornat a pressionar en atac i ha obligat a l’Andorra a tancar-se al darrere per defensar la porteria de Ratti.

Les arribades blaugranes s’han combinat en un parell contraatacats dels tricolors que no han acabat en gol per ben poc, com el xut de Ballarín que el porter del Barcelona ha pogut rebutjar.

Amb el xiulet final s’ha certificat la victòria del FC Andorra que s’enfila en la classificació amb sis punts i que els permet, a l’espera de la resta de partit, compartir liderat amb L’Hospitalet. Una situació que els ha de donar confiança pel pròxim partit davant del també complicat Nàstic de Tarragona.