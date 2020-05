Primera trobada virtual amb diversos actors de la cultura per continuar amb els treballs del Llibre blanc

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, han presidit aquest divendres a la tarda la primera trobada virtual per impulsar el Llibre blanc de la cultura. La reunió, que s’emmarca dins de la primera fase de sessions virtuals, ha servit per exposar el protocol de treball, fent especial esment a les funcions, objectius i metodologia, que s’hauran d’aplicar per part de cada agent cultural un cop s’iniciï la segona fase que s’allargarà tres mesos. La reunió ha comptat amb la participació de 95 entitats representants del món cultural andorrà.

Per tal de treballar de manera més directa i personalitzada amb cada sector de la cultura, s’han definit un total de set Taules de Treball Sectorials que es basen en els dominis culturals de la UNESCO. Així les taules són: Patrimoni cultural i natural; arts escèniques i música; arts plàstiques i visuals; activitats literàries i editorials; mitjans de comunicació interactius i audiovisuals; disseny i serveis creatius; i turisme i recreació.

Amb la sessió celebrada avui s’ha pogut explicar la nova metodologia de treball virtual i els protocols de funcionament. Ara cada sector els treballarà amb l’objectiu de poder iniciar la segona fase de treball prevista per a mitjans de maig que abordarà la diagnosi concreta i personalitzada per cada taula de treball. Un cop feta tota aquesta feina, s’elevaran les conclusions i els balanços, en una tercera fase, que seran essencials i la base del Llibre blanc. La finalitat de tota aquesta feina és avaluar de manera participativa les polítiques culturals que s’estan duent a terme per poder impulsar un seguit de propostes de millora, prioritzant aquelles que marquin les Taules de Treball.

A més, i amb la voluntat de poder recollir alhora l’opinió i les idees de la ciutadania no organitzada s’ha impulsat un fòrum de participació paral·lel a través de la plataforma visc.ad, que també servirà com base de diagnosi per al Llibre blanc.

De fet, i a causa de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, el Ministeri de Cultura i la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, i en un exercici de flexibilització i adaptació, han decidit impulsar aquesta primera trobada de manera telemàtica. Així, es garanteix el calendari previst de les fases de treball per a l’elaboració del Llibre blanc, que també permetrà copsar i recollir les noves inquietuds del teixit cultural que han sorgit arran de la situació provocada pel coronavirus.