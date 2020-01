El director del Departament de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, ha participat en l’acte de presentació a Lleida del projecte Prometheus. La iniciativa, que forma part del programa de cooperació transpirinenca POCTEFA, vol apropar les Festes del Foc del Solstici d’Estiu als Pirineus a la societat mitjançant productes formatius i divulgatius. De fet, aquest esdeveniment cultural va ser incorporat a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat el 2015.

La trobada, que ha reunit tots els representants dels socis del projecte, ha servit per avançar en la definició de propostes amb l’objectiu d’acostar les festes a la població. En concret, en la primera jornada s’ha posat sobre la taula quatre accions destacades: la creació d’un museu virtual de les Festes del Foc del Solstici d’Estiu dels Pirineus; l’elaboració de materials pedagògics per a centres de primària i secundària en occità, català, castellà i francès de materials divulgatius per a Pimes i organismes oficials; la celebració d’un simposi internacional; i una proposta de senyalització dels pobles fallaires.

Durant la trobada, Llovera ha apuntat que el projecte Prometheus és clau per dinamitzar i donar valorar a les festes del foc i per a la comunitat andorrana de fallaires, ja que li permet integrar-se en xarxes transfrontereres amb les quals poden intercanviar i compartir coneixement i experiències sobre la festa.

Després d’aquesta primera trobada, els socis del projecte s’han emplaçat a una nova reunió a Perpinyà que seguirà d’una tercera a Ordino.