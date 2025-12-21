Primera trobada oficial de Xavier Espot amb el nou representant personal del copríncep

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest diumenge al vespre, a Andorra, per primera vegada en visita oficial, el nou representant del Copríncep francès, Georges-François Leclerc. Leclerc assumeix la representació del copríncep a Andorra de forma oficial des de fa poques setmanes en substitució de Patrice Faure, qui ostentava el càrrec fins a l’actualitat. Espot ha fet entrega al nou representant personal del copríncep del pin de Govern i també d’una edició especial del Manual Digest.
La visita s’emmarca amb la participació de Leclerc aquest proper dilluns als actes de celebració de Sant Tomàs que tindran lloc al Consell General. Durant aquesta primera visita, el representant tindrà l’ocasió de conèixer a les diferents autoritats andorranes i reforçar els llaços de cooperació entre els dos estats.
Georges-François Leclerc ha desenvolupat una àmplia trajectòria al servei de l’Estat francès, ocupant responsabilitats de màxim nivell en l’administració pública. Ha estat prefecte de diverses regions i departaments, entre els quals destaquen la regió Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hauts-de-France, Seine-Saint-Denis, Alpes-Maritimes i Haute-Savoie, així com director de gabinet de diversos ministeris i, recentment, del president de la República. La seva experiència en la gestió territorial, la seguretat i les polítiques públiques el converteixen en una figura de referència dins l’alta funció pública francesa.