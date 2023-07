Primera trobada del nou patronat dels Jocs Andorra 2025

Primera reunió del patronat dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025 (SFGA)

El nou patronat dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025 ha celebrat aquest matí de divendres la primera reunió ordinària amb l’objectiu de continuar avançant en el treball per a la celebració dels Jocs al Principat el 2025, engegats ja durant la passada legislatura. El principal canvi ha estat el relleu dels representants del Govern després de les darreres eleccions generals.

A la reunió, s’ha acordat la ratificació del cap de Govern, Xavier Espot, com a patró i copresident de la Fundació i representant de l’Executiu; de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, com a patrona i representant del Govern; de Jaume Martí, com a patró i copresident de la Fundació i representant del Comitè Olímpic Andorrà (COA); David Astrié Padilla, com a patró i representant dels cònsols; Xavier Espot Miró, com a president del Comitè Organitzador dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025; i Jordi Cerqueda com a patró i secretari de la Fundació i representant del COA.

La trobada, on també ha estat present el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha servit per a continuar perfilant els punts principals de treball per a l’organització dels Jocs dels Petits Estats el 2025, que oferiran a Andorra la possibilitat de mostrar la seva capacitat d’acollida d’un esdeveniment esportiu d’aquesta magnitud i de ressaltar els valors educatius, l’exemplaritat i la responsabilitat social del Principat.

Aquesta ha estat la primera trobada després que el cap de Govern recollís el testimoniatge dels Jocs el passat mes de juny a Malta. Cal recordar que Andorra serà la tercera vegada que acollirà uns Jocs dels Petits Estats d’Europa, després de fer-ho amb gran èxit i implicació de tota la ciutadania el 1991 i el 2005.