El cap de Govern, Xavier Espot, ha presidit aquest divendres al matí la primera Taula de Treball per a la reforma del marc tributari. El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, i el director del departament de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, també han encapçalat la taula, que ha comptat amb la participació dels cònsols dels set comuns i dels representants dels grups parlamentaris del Consell General.

En declaracions a la premsa, Jover ha explicat que la jornada, celebrada al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, ha servit per “començar els treballs que han de portar a buscar el més ampli consens possible de cap on hem d’anar les diferents institucions per bastir un sistema fiscal” que ha de permetre, entre d’altres, mantenir l’homologació internacional i continuar sent competitius, reforçar l’estat del benestar i mantenir la capacitat inversora de l’Estat, sumant-hi els comuns.

Així doncs, tal com ha destacat Eric Jover, en la trobada s’ha fet “una primera fotografia global”, presentant les dades relatives a les figures impositives que existeixen al país, diferenciant quines depenen del Govern o dels comuns. “Avui ha estat un primer intercanvi partint d’aquestes dades”, ha apuntat i ha afegit que “hem de pensar en quin punt ens trobem i on volem arribar a mitjà termini”.

“Hem volgut iniciar aquestes reunions sense apriorismes i hem demanat que també ho facin així els grups parlamentaris i els comuns”, ha posat en relleu el ministre, que ha ressaltat el fet que “tots els participants s’han felicitat per aquesta iniciativa”. “Agraeixo molt la participació dels comuns i de les forces polítiques de l’arc parlamentari, que han vingut de manera constructiva”, ha afirmat.

El titular de Finances i Portaveu ha emfatitzat que es tracta de fer el debat “més ampli possible i buscar consensos, sense marcar-nos terminis”. “Volem fer tabula rasa sense apriorismes i que ells ens aportin reflexions i, després, anar tractant temàtiques concretes”, ha clos.