Primera setmana de l’exposició fotogràfica ‘Integrats’ a Encamp

Cartell anunciador de la mostra Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal (arxiu)

El Grup de Folklore Casa de Portugal, amb la col·laboració del Comú d’Encamp, han organitzat l’exposició fotogràfica ‘Integrats’, un recull de 14 instantànies fetes en indrets emblemàtics de totes les parròquies del Principat d’Andorra. La mostra es va inaugurar el passat 9 de novembre i ja ha complert la seva primera setmana oberta al públic. La col·lecció de fotos es troba ara a la sala d’exposicions del Comú d’Encamp fins al 30 de novembre i, del 4 al 14 de desembre s’ubicarà a l’Oficina de Turisme del Pas de la Casa.

Les 14 imatges exposades estan fetes per la fotògrafa Mireia Medeiros Carvalho i integren el vestit tradicional de la regió nord de Portugal dins el patrimoni arquitectònic de les valls, adequant la vestimenta a cada una de les escenes recreades en l’espai que el patrimoni andorrà hi proporciona. En l’exposició es mostren dos espais de cada parròquia, destacant els coneguts i no tan coneguts pels ciutadans i els visitants.

El treball fotogràfic s’acompanya també d’un documental amb producció i arranjaments musicals a càrrec de Marc Medeiros Carvalho, que recopila fragments de vídeos realitzats durant les sessions fotogràfiques i testimonis de personalitats de les set parròquies que han volgut donar el seu punt de vista sobre aquest treball cultural i integrador.

Aquesta iniciativa sorgeix del conjunt d’activitats culturals programades pel Grup Folklore Casa de Portugal amb motiu de la celebració del 25è aniversari de l’entitat. La trajectòria del grup ha portat els membres a difondre el patrimoni andorrà, alhora que comparteixen les seves tradicions, sense perdre les arrels, la identitat i mantenint i promocionant la cultura popular dels seus avantpassats.