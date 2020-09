Primera reunió de la taula de treball pel model sanitari de l’Alt Urgell

Aquest dimarts s’ha dut a terme la primera reunió de la nova taula de treball pel model sanitari de l’Alt Urgell. L’òrgan s’ha constituït amb l’objectiu de definir les prioritats de la Seu d’Urgell i de la comarca pel que fa a les necessitats actuals i futures en l’àmbit de la salut.

La seva creació arriba després que aquest juliol passat el Patronat de la Fundació Sant Hospital va acordar adherir-se a la previsió del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de construir un nou Hospital Comarcal, a la urbanització de l’Horta del Valira, per donar una solució definitiva de cara als propers anys a les mancances de l’actual centre hospitalari de la Seu, situat al passeig de Joan Brudieu.

A la reunió, que s’ha fet per via telemàtica, hi han pres part entre d’altres l’alcalde de la Seu d’Urgell i president de l’FSH, Jordi Fàbrega (JxCAT); el vicealcalde urgellenc i diputat d’ERC al Parlament, Francesc Viaplana; la tinent d’alcalde d’atenció a les persones, Marian Lamolla; el portaveu de Compromís X La Seu, Joan Barrera, el representant de la CUP i exregidor Pau Lozano, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós. També hi han intervingut el president del Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Urgell, Amadeu Gallart, el doctor Joan Aixàs i representants de l’Institut Català de la Salut.

Fàbrega ha explicat que des d’ara es vol “treballar plegats per buscar el consens i els recursos per tenir el millor model sanitari i social a l’Alt Urgell“. El batlle urgellenc ha agraït “la implicació i treball” de tots els participants.

Al darrer ple municipal de la Seu, l’equip de govern ja va anunciar que abans d’acabar aquest mes es faria la primera reunió d’aquesta taula de treball, en resposta a una petició de Compromís X La Seu. El grup municipal ja havia demanat en d’altres ocasions la creació d’aquest òrgan i considera que ara és més necessari que mai, després de l’anunci de construcció d’un nou hospital, per definir una estratègia de ciutat i de comarca al respecte. Compromís també ha proposat que, a banda d’aquest equipament, s’avanci també en la proposta de construir una nova residència sociosanitària.

Menys casos de coronavirus però més risc de rebrot aquest dimarts

Encara en l’àmbit sanitari, pel que fa a l’evolució del coronavirus, el Sant Hospital ha informat que aquest dimarts a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell hi ha 14 casos actius de coronavirus, un menys que el dia anterior. També hi ha hagut un nou descens en el nombre d’aïllats a domicili no contagiats, que ara són 38 (-2). De la seva part, el centre mèdic urgellenc es manté amb un sol ingressat per COVID-19.

Tot i aquesta reducció de casos, les darreres vint-i-quatre hores a la Seu han pujat tant la taxa de reproducció del virus, que ara és d’1,9 (mig punt més), com el risc de rebrot, que se situa en 361 (+58). Al conjunt de l’Alt Urgell, la Rho7 és a 1,82 i el risc de rebrot a 247, també superior al dia anterior. Per això, el Sant Hospital demana mantenir la precaució perquè es manté el perill de ser víctima d’un contagi.

L’Alt Pirineu i Aran redueix l’expansió del virus

A la regió de l’Alt Pirineu i Aran, aquest dimarts s’han confirmat fins a 30 nous positius per coronavirus, després de reportar-se els casos detectats aquest darrer cap de setmana. Ara ja són 1.169 el total d’infectats a les comarques pirinenques des de l’inici de la pandèmia.

Tot i aquests nous casos, el risc de rebrot segueix baixant i ara ja és a 232,81 (-42) i la taxa de reproducció ja està força per sota del límit d’1: ha baixat de 0,95 a només 0,73.