Primera reunió amb el compromís de continuar negociant entre Rússia i Ucraïna

Eren les cinc de la tarda quan, a Bielorrússia, les delegacions de Rússia i Ucraïna acordaven tornar als seus països per consultes i trobar-se de nou en uns dies. Ucraïna vol parar el foc i els russos admeten alguns punts on es podrien posar d’acord. Mentrestant, a Rússia sis mil persones han estat detingudes per manifestar-se contra la guerra.

Segons indiquen alguns mitjans les dues parts han establert una sèrie de prioritats, l’agència bielorussa Belta també indicava que s’havien identificat alguns punts a partir dels quals es podrien aconseguir acords generals. És previst que la pròxima trobada es faci aviat en un altre indret de la frontera entre Polònia i Bielorússia.

El mateix dia en què el president ucraïnès posava negre sobre blanc a la demanda d’adhesió immediata del seu país a la Unió Europea.

Mentrestant continua l’èxode de persones cap als països veïns, segons l’ONU ho han fet més de 500 mil persones. Romania ha habilitat un camp de refugiats provisional que pot acollir 400 persones.

El malestar també es respira a Rússia on continuen les protestes contra la guerra que haurien comportat la detenció de 6.000 persones. A Sant Petersburg, segons l’agència independent russa Mediazona, la policia va detenir 150 persones que han fet pujar en un autobús.