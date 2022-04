Primera pedra per a la fase final de reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i els cònsols d’Andorra la Vella, Conxita Marsol i David Astrié, han col·locat aquest dijous al matí la primera pedra de la segona fase de reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar. L’acte simbòlic representa l’inici de l’última etapa de les obres que es van iniciar sobre el terreny el passat mes de novembre amb l’objectiu de reconstruir “el més fidedigne possible” el campanar emblemàtic. Així, i tal com han assegurat Espot i Riva, els treballs segueixen el calendari previst perquè el campanar pugui estar aixecat a la tardor d’aquest 2022.

“És un acte simbòlic i important perquè posem la primera pedra de la reconstrucció del campanar i ho farem de la manera més artesanal possible el llegat històric de la fesomia del propi campanar”, ha expressat el cap de Govern. En aquesta mateixa línia, Espot ha afegit que “fem una actuació que posa les bases de l’estabilitat i la conservació deguda d’aquest monument important per a nosaltres, per decennis”, fet que remarca el compromís del Govern amb el patrimoni del país. Per la seva banda, Marsol ha apuntat que les feines “donaran un resultat espectacular” i ha afegit que per a “Santa Coloma i Andorra la Vella és molt important poder comptar de nou amb el campanar reconstruït”.

Durant l’acte, les autoritats també han ubicat una càpsula del temps on s’hi ha col·locat unes fotografies del campanar de diferents èpoques, la premsa del dia i un llapis de memòria usb amb el projecte de reconstrucció del campanar.

A l’acte també hi ha assistit el conseller d’aparcaments i patrimoni natural del comú, Gerard Menardia, l’equip tècnic del departament de Patrimoni Cultural que coordina i supervisa la intervenció a l’església i els arquitectes directors del projecte Carles Brull, Lluís Gimjaume i Andreu Canut que han explicat sobre el terreny els treballs que es faran durant els propers mesos.

Després de la primera fase d’obres sobre el terreny, que es van aturar, tal com estava previst per l’etapa hivernal, s’inicia la fase final de muntatge del campanar. La reconstrucció es farà utilitzant la tècnica tradicional que consisteix en col·locar les pedres originals i relligar-les amb morter de calç. Així, les més de 450 pedres identificades durant el desenrunament seran les restituïdes a partir de la tècnica inèdita i fotografia 3D utilitzada en el projecte i diversos uns punts de referència.

Aquesta última fase, a més de la restitució del campanar també s’adequarà l’interior de la nau, col·locant el paviment original, senyalitzant l’espai exterior i millorant la il·luminació. Tal com ha recordat Riva, el projecte d’intervenció de Sant Vicenç recull les aportacions de la comissió d’experts que s’ha anat reunint i les recomanacions dels arquitectes i tècnics del Departament de Patrimoni Cultural.

Amb la voluntat d’apropar a la població tot el procés de reconstrucció del campanar, és previst que el departament de Patrimoni Cultural organitzi visites obertes a la ciutadania, així com mostrar també l’avançament de la intervenció a través de les xarxes socials.

El jaciment d’Enclar

El jaciment del roc d’Enclar, un dels més grans i més estudiats del Principat, destaca per la permanència de l’església de Sant Vicenç que data del segle VIII principis del segle IX. El jaciment és un espai on l’activitat humana ha estat present des de l’edat de bronze (2300 aC) fins al segle XX de la nostra era, la qual cosa és un fet excepcional en el cas d’Andorra. La construcció de l’església és una de les més antigues del país i símbol de la creació de l’estat andorrà.