Primera Jornada Educativa per a la Millora Familiar, a la Seu

Cartell de la “Jornada Educativa per a la Millora Familiar”

La Seu d’Urgell viurà la setmana vinent l’estrena d’una nova activitat: la primera Jornada Educativa per a la Millora Familiar. La proposta se celebrarà el dissabte, 17 de febrer, al llarg de tot el dia (de 2/4 de 10 del matí a les 5 de la tarda) a la Sala de Sant Domènec.

Des de l’organització han avançat que aquesta jornada serà “una oportunitat única a la Seu” per a treballar aquesta matèria, perquè comptarà amb la intervenció “de professionals de l’educació altament qualificats, que compartiran eines, recursos i estratègies per a l’entorn familiar”. Es vol ajudar, així, a “saber com entendre, empatitzar i encoratjar”.

Aquests tres conceptes centraran les tres ponències principals. La primera, sobre com entendre, l’oferirà Soledad Fernández, pedagoga i educadora social. La segona, sobre com empatitzar, serà a càrrec de Joan Enric Bonastre, mestre, psicòleg i psicopedagog. I la tercera, sobre encoratjar, serà per part de Fàtima Bentoldrà, coach i docent a primària i secundària.

L’activitat s’adreça tant a famílies com a docents i professionals de l’acompanyament educatiu, entre d’altres col·lectius. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer a través del telèfon 630 85 80 57. El preu, de 45 euros, inclou un esmorzar, el dinar, cafès i aigua, a més de les mateixes ponències i del servei de cangur per a les famílies que ho necessitin.

La jornada compta amb la col·laboració dels Governs català i espanyol, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Psiconexes, Escola Pau Claris, Kids&Us, l’AEAU, l’EOI de la Seu, For a Better Future i RàdioSeu.