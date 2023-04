Primera estrena de cinema en català amb el preu reduït a quatre euros

Anunci de l’estrena de la pel·lícula Super Mario Bros en català (Govern d’Andorra)

El Govern informa, a través del Servei de Política Lingüística, que aquest dimecres 5 d’abril s’estrena la primera pel·lícula en català als Cinemes Illa Carlemany amb el preu de l’entrada reduïda a 4 euros per a tothom. Tal com ja es va avançar, el primer film que gaudirà d’aquest descompte serà la versió catalana de Super Mario Bros. La pel·lícula.

La reducció del preu de l’entrada és possible gràcies al nou acord que va signar el Govern amb els Cinemes Illa Carlemany el passat dijous, dia 9 de març, per a la promoció del cinema en català. El canvi de model permet fer un pas més enllà en la promoció del cinema en català, així com acomplir un dels punts del Pla estratègic de la cultura. L’objectiu és fer extensiva l’oferta a tots els clients interessats en el cinema en català millorant la promoció i estimulant la presència de més públic.

En virtut d’aquest acord, el Govern subvenciona el preu de l’entrada per a veure pel·lícules en versió original en català o en versió doblada o subtitulada en català assumint el diferencial entre els quatre euros de l’entrada i el preu habitual. Així mateix, els cinemes es comprometen a estrenar el màxim nombre possible de pel·lícules en versió original en català o en versió doblada o subtitulada en català, amb un mínim de dotze títols a l’any.