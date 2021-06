Primera estada d’Estevez a les 2 Alpes amb “molt bones sensacions”

Maeva Estevez ha tancat una primera estada de pretemporada a les 2 Alpes amb l’equip de França. La rider andorrana ha tingut temps de tornar a la neu i també de provar el material de la pròxima temporada.

La setmana passada va ser la primera estada de les programades per l’equip de França en aquesta primera part de la pretemporada. Van ser cinc dies amb bastant volum de treball, amb uns primers dies dedicats a fer un gran nombre de baixades, però sobretot treball de base.

Amb el transcurs dels dies, l’esportista andorrana també va tenir sessions de gegant, així com cronos en gegant, alternant amb diverses passades per l’start section que l’equip va preparar per a l’ocasió a l’estació francesa.

Maeva Estevez, rider: “Les sensacions són bones. Sí que tenia, en ser la primera setmana, una mica de cansament, però aquesta ja em trobo molt millor, les sensacions són molt bones, estem testant material i també fent cronos en gegant i fent boarder. La veritat és que m’estic trobant molt bé sobre el nou material, tinc més o menys clar el que tindré per l’any que ve, tot i que encara queden un parell d’estades. La veritat és que, sobretot avui i ahir que vam fer gegant, les sensacions han estat boníssimes, estic progressant en gegant, que és un dels meus punts dèbils, i això em motiva per seguir millorant”.