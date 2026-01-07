Primera cursa de l’any: Xavier Cornella, segon a l’eslàlom FIS de Valle di Casies

L’equip nacional masculí ha tornat a la competició obrint el calendari de curses d’aquest nou any. Xavier Cornella ha estat segon a la cursa que s’ha celebrat, aquest dimecres, a Valle di Casies (Itàlia), on els andorrans han estat lluitant per la victòria. Cornella ha estat segon amb un crono d’1.17.36, a 0.90 del guanyador, l’italià Hans Peter Picco, que s’ha imposat amb un temps d’1.16.46. Tercer ha estat l’alemany Marvin Fuhr, amb un +1.03, i quart Bartumeu Gabriel, que també lluitava, com Cornella, pel triomf, però ha estat finalment quart amb +1.30. Així mateix, Àlex Rius ha estat 12è amb +2.26.
Una primera amb Gabriel i Cornella al davant
A la primera mànega, Bartumeu Gabriel, dominava la cursa amb 38.50 i Xavier Cornella era segon amb 38.51, molt igualats, però l’italià Hans Peter Picco, que sortia el 21è, aconseguia superar-los per mig segon. A aquesta primera, Rius acabava 19è amb +1.53.
A la segona mànega, Picco tornava a guanyar la mànega amb +0.38 respecte a Cornella, que feia el segon temps, mentre que Gabriel cometia una errada que el deixava 12è de mànega amb +0.79. En aquesta baixada Rius recuperava una mica de temps amb el 8è crono i +0.73.
Finalment, Cornella acabava segon, amb Gabriel quart i Rius 12è, per a demà tenir una segona oportunitat a la mateixa pista, amb un nou eslàlom.