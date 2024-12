Primera Copa d’Europa de gegant amb Medina i Garcia “out”

L’esquiadora andorrana, Íria Medina (FAE)

Avui dissabte s’ha disputat la primera jornada de la Copa d’Europa de gegant a Mayrhofen (Àustria), amb la cursa de gegant en què han participat Íria Medina i Clàudia Garcia. Cap de les dues ha pogut acabar la primera mànega. No ha estat el dia, avui, a Mayrhofen, on Medina, que sortia amb el dorsal 68, estava marcant cronos dintre de les 60 per a estar a la segona mànega, però no ha pogut passar una porta i ha quedat fora de cursa quan havia marcat el 57è temps al primer intermig.

Per la seva part, Garcia, que sortia amb el dorsal 84, tampoc no ha completat la primera mànega. Demà diumenge, torn per a l’eslàlom d’aquesta Copa d’Europa, amb Carla Mijares i també Íria Medina a la sortida.