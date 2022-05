Primer torneig interescolar d’escacs amb més d’un centenar de participants

Aquest dijous s’ha celebrat el primer torneig interescolar d’escacs organitzat per l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Sant Coloma. Hi ha participat 109 alumnes tant d’escoles del país com de centres estrangers convidats, com el Joan Brudieu de la Seu d’Urgell o l’Institut Castell Templers de Lleida.

L’organització s’ha mostrat molt satisfeta amb aquesta primera edició i esperen que es pugui repetir els propers cursos i consolidar-se. Jugar a escacs aporta grans beneficis en l’àmbit intel·lectual, desenvolupa el pensament creatiu i els alumnes aprenen a prendre decisions més precises i ràpides sota pressió, pel que també milloren en la seva capacitat en resoldre problemes.

Els guanyadors han estat Cerni Ribera de l’Escola Janer –primer premi–, Nicolàs Pérez també de l’Escola Janer –segon premi– i Jaume Charedat del Lycée Comte de Foix –tercer premi–. Pel que fa als premis per a les escoles amb més puntuació de tots els participants, han estat per l’Escola Andorrana de 2a Ensenyança de Santa Coloma, el Lycée Comte de Foix i l’Escola Janer.