Primer pas del projecte de pisos assequibles impulsat per Escaldes-Engordany

El Comú d’Escaldes-Engordany ha convocat un concurs públic per contractar un arquitecte, o grup d’arquitectes, per a la redacció del projecte i direcció d’obra de la construcció d’un edifici de pisos a preu assequible. S’ha definit com un concurs d’idees i és per això que es concediran, si escau, tres premis als seleccionats (8.000 euros per al primer premi, 4.000 euros per al segon, i 2.000 euros per al tercer).

El termini de lliurament de les propostes finalitza el dia 31 de març de 2022, a les 17 hores. A partir d’aquí es publicarà un segon concurs per a la concessió de la construcció i explotació de l’edifici de pisos a preus regulats.

Tal com s’ha informat en diferents ocasions, el projecte es preveu dur a terme a través de la col·laboració público-privada. Així doncs, l’immoble d’habitatges a preu assequible es construirà en una parcel·la comunal ubicada al número 60 de l’avinguda del Pessebre (on antigament hi havia hagut un magatzem i la deixalleria comunal) i l’obra serà executada per una empresa del país en virtut d’una concessió administrativa atorgada pel Comú d’Escaldes-Engordany mitjançant un concurs públic. Les condicions d’accés a aquests habitatges es fixaran quan es defineixi la concessió administrativa.

Pisos per a la gent gran i d’ús compartit

La parcel·la on es construirà l’immoble de pisos a preu assequible té una superfície de 791,78 metres quadrats. El Comú demana que l’edifici, com a mínim, tingui de dos a tres plantes de soterrani destinades a aparcaments de vehicles; quatre estudis de 45 metres quadrats; de 14 a 16 habitatges de 65 metres quadrats de dues habitacions; de vuit a deu habitatges de 80 metres quadrats de tres habitacions; vuit habitatges adaptats per a la gent gran de 65 metres quadrats; de dos a quatre habitatges d’ús compartit de més de 80 metres quadrats; i de dos a tres locals destinats a usos comunitaris com ara bugaderia, sales polivalents o espais d’esbarjo.

Destacar que els habitatges d’ús compartit són pisos en els quals el llogater arrenda una de les habitacions (suites) i comparteix amb la resta de llogaters la cuina-sala-menjador. Així doncs, totes les habitacions han de tenir un bany complet privatiu i accés amb clau. La consellera de Gent Gran, Infància i Recursos humans, Magda Mata, ha destacat la part innovadora del projecte plasmada en aquests habitatges d’ús compartit, ja que estan destinats a persones que no volen viure soles, però que volen mantenir la seva intimitat. Altres espais de cohesió social del veïnat són la bugaderia, les sales polivalents i espais d’esbarjo. Mata ha exposat que el que es busca és crear un lloc on la gent pugui viure dignament i feliç i on es creïn sinèrgies entre els veïns, posant èmfasi en aquesta part relacional per combatre l’aïllament social.

El projecte té com a principal objectiu facilitar l’accés a un habitatge digne a les persones i famílies de la parròquia que viuen moments d’inseguretat econòmica i social. La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha recordat que l’habitatge és avui un problema per a les persones treballadores tot i ser un dret fonamental, ja que no és evident que puguin trobar un pis que puguin pagar i que sigui digne.

A més, ha posat en relleu que aquest és un projecte necessari considerant que l’habitatge és la primera preocupació de la ciutadania d’Andorra. Així ho recull l’Observatori CRES-ARI (Andorra Recerca + Innovació) realitzat entre el 8 i el 25 d’octubre del 2021. L’estudi exposa que el 55% dels enquestats consideren que entre els àmbits que cal millorar al país hi ha, en primer lloc, el preu de l’habitatge, els salaris baixos i el nivell de vida car. És important assenyalar que aquest percentatge ha patit un increment del 13% en comparació amb els resultats de l’enquesta de l’Observatori del primer semestre del 2021 (37%).

Aquestes dades justifiquen la posada en marxa del projecte de construcció i gestió de pisos a preu assequible nous ubicats en un lloc cèntric de la parròquia i que ofereixin lloguers moderats i variables en funció dels recursos econòmics de les persones individuals o unitats familiars que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. De fet, des que el Comú va fer pública la voluntat de construir pisos a preu assequible ha rebut nombroses trucades de persones interessades.

L’objectiu és que l’edifici pugui estar construït en el termini d’un any o un any i mig un cop s’hagi triat el concessionari.