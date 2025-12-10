Primer entrenament de descens a la Copa del Món amb Cande Moreno 31a i Jordina Caminal 51a

La Copa del Món de velocitat ha obert foc aquest dimecres, a St. Moritz, amb el primer entrenament oficial de descens dels dos previstos. Cande Moreno ha estat 31a amb el dorsal 57, mentre que Jordina Caminal, que s’ha saltat una porta, ha estat el 51è temps amb el dorsal 67. Moreno ha marcat un crono de 1.33.06, a 2.11 del millor registre, que ha estat per a la nord-americana Lindsey Vonn, amb 1.30.95.
Per la seva part, Jordina Caminal, ha acabat amb un crono de 1.34.22, a 3.27. L’andorrana s’ha saltat una porta, però l’entrenament ha estat igualment positiu per a ella, i també per a Moreno per tal d’agafar el ritme de la pista. “Les dues han estat correctes, podem fer-ho millor, però és correcte i hem de continuar treballant”, ha manifestat Xoque Bellsolà, entrenador de l’equip nacional de velocitat. Aquest dimecres han finalitzat 72 de les 74 esquiadores que estaven a la sortida.
Dijous, nova cita amb els entrenaments oficials de descens, l’últim abans de la primera cursa del divendres. Els horaris de les curses seran: el divendres, descens a partir de les 10:15h; dissabte, descens a partir de les 10:45h; i diumenge, supergegant, també a les 10:45h.